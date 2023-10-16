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ЦБ показал обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей

Центробанк (ЦБ) с сегодняшнего дня, 16 октября, вводит в обращение обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Обе сохранили свою цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной.

Фото: Пресс-служба Банка России

Фото: Пресс-служба Банка России

Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На лицевой ее стороне изображена стела «Европа-Азия», на оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, а также стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде. ЦБ уточнил, что обновленные банкноты «выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс».

Ранее на банкноте номиналом 1000 рублей были изображены достопримечательности Ярославля, на купюре в 5000 рублей — памятники Хабаровска.

В 2017 году были введены в оборот обновленные купюры 200 и 2000 рублей. Регулятор весной 2021 года заявил о планах модернизировать банкноты номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Зампредседателя ЦБ Сергей Белов говорил, что улучшенный защитный комплекс банкнот позволит избежать подделок. В июне ЦБ презентовал обновленную сторублевую купюру.

Лаура Кеффер

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