Священники увидели денежный знак

Новая тысячерублевая купюра, вчера введенная в оборот, вызвала неоднозначную реакцию среди священнослужителей. Представители Русской православной церкви (РПЦ) увидели повод для «раздора на религиозной почве» в том, что на банкноте изображен «минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста». Речь идет об объектах Казанского кремля, появившихся на оборотной стороне купюры: башне Сююмбике и Музее истории государственности Татарстана, который располагается в здании бывшей Дворцовой церкви.

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Банк России в понедельник представил новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб., которые введены в оборот 16 октября. «Обновленные банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс»,— сообщил Центробанк. Согласно релизу, «банкноты выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа на территории РФ». Они будут обращаться «наравне с банкнотами образца 1997 года».

Пятитысячная купюра — красного цвета, посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Тысячная банкнота выполнена в бирюзовой палитре и связана с Нижним Новгородом и Приволжским федеральным округом.

Основным изображением лицевой стороны новой «тысячи» стала Никольская башня Нижегородского кремля. На оборотной стороне ЦБ разместил башню Сююмбике и Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан (расположены на территории Казанского кремля). Рядом с объектами из Казани изображен Музей археологии и этнографии в Уфе.

Таким образом, Казань впервые оказалась изображена на банкнотах ЦБ.



Кроме этого, на новых банкнотах размещен QR-код, который ведет на страницу ЦБ, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности купюр.

Власти Татарстана давно хотели увидеть образы Казани на российских купюрах. В 2016 году в конкурсе «Народная банкнота» Казань вошла в десятку городов-претендентов на право разместить свои символы на банкноте номиналом 200 руб. — Казанский университет и Казанский кремль. В ходе голосования в эфире телеканала «Росссия-1» Казань оказалась лишь на третьем месте. А победителями проекта стали Дальний Восток и Севастополь. При этом в поддержку Казани проводились многотысячные акции и, по некоторым данным, возможно, бюджетников принуждали к голосованию. За победу Казани в конкурсе молился муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Президент Татарстана Рустам Минниханов по итогам голосования посоветовал Центробанку впредь «подумать над прозрачностью» подобных конкурсов.

Конкурс на право украсить новую тысячную купюру не объявлялся. Но и в этот раз ее дизайн вызвал претензии.

«Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? На новой купюре в 1000 рублей изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста»,— заявил блогер и священник Павел Островский.

Он удивился: «Неужели на всю Казань только этот кадр нужно было делать, и нельзя было найти чего-либо несущего мир и согласие, а не раздор, тем более на религиозной почве».

«Полагаю, что к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно. Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть. Да и просто не должно быть»,— отметил глава отдела РПЦ по взаимодействию со СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале.

При этом его заместитель в синодальном отделе Вахтанг Кипшидзе считает, что «был миллион способов показать, что Казань — межрелигиозный город, где символы православия и ислама, да и всех традиционных религий, прекрасно уживаются в публичном пространстве». «Но, как говорится, увы»,— написал он в соцсетях. При этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что «это же не церковь, это музей». «Если в случае, как на этой банкноте, речь идет не о церковном здании, то совершенно нет никакой проблемы в том, что она без креста. Почему там должен быть крест, если его в жизни там нет?» — подчеркнул господин Кипшидзе.

Музей истории государственности татарского народа и республики расположен в здании Дворцовой церкви, построенной в XVII веке. Согласно сайту Казанского кремля, по одной из гипотез храм был возведен на месте, где в ханский период находилась мечеть Нур-Али. В XVIII веке церковь была перестроена и переосвящена как Введенская. Она сгорела, но была восстановлена. В 1918 году храм был разграблен, в советский период он выполнял функции столовой.

В 2002 году церковь была отреставрирована и на ее куполе установили знак Юнеско, хотя церковь не была действующей. «Вскоре знак был убран, поэтому церковь в настоящее время имеет купол без знака или креста на его вершине»,— разъясняют в Казанском кремле.

Кирилл Антонов