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Коммерсантъ FM
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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: удару по больнице в Газе нет оправдания

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что удар по больнице в городе Газа является военным преступлением, которое не имеет оправдания. По ее словам, виновные в случившемся должны быть привлечены к ответственности. При этом чиновница не стала возлагать на кого-либо ответственность за удар по медучреждению.

«Я опечалена ударом по больнице Аль-Ахли и огромным числом погибших. Нет никакого оправдания атаке на больницу, которая заполнена медицинским персоналом и гражданскими лицами. Все факты должны быть установлены, и виновные должны понести ответственность»,— написала госпожа фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X (экс-Twitter).

Она также публично призвала к тщательному расследованию всех обстоятельств случившегося.

Удар по больнице в Газе нанесен вечером 17 октября. Жертвами удара, по информации телеканала Al Arabiya, стали не менее 800 человек. Армия Израиля заявила, что проводит расследование, она связывает инцидент с неудачным запуском ракеты «Исламским джихадом». Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные удар по больнице не наносили, а ответственность за случившееся лежит на «варварских террористах из сектора Газа». Президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар «военным преступлением Израиля» и объявил трехдневный траур по его жертвам.

Власти США и Великобритании уже публично заявили о намерении совместно провести тщательное расследование инцидента. Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что поручил своим помощника по национальной безопасности собрать информацию об ударе по больнице.

Фотогалерея

Минздрав сектора Газа сообщил о гибели 800 человек при ударе Израиля по больнице

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Раненый житель Газы после обстрела больницы

Раненый житель Газы после обстрела больницы

Фото: Reuters / Reuters TV

Пострадавшего везут в госпиталь на каталке

Пострадавшего везут в госпиталь на каталке

Фото: Reuters / Reuters TV

Мужчина несет раннего ребенка

Мужчина несет раннего ребенка

Фото: Reuters / Reuters TV

Пострадавшие от авиаудара в госпитале

Пострадавшие от авиаудара в госпитале

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Спасатели оказывают помощь раненому

Спасатели оказывают помощь раненому

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Пострадавшего от авиаудара несут в госпиталь

Пострадавшего от авиаудара несут в госпиталь

Фото: Reuters / Reuters TV

Люди несут раненых в госпиталь

Люди несут раненых в госпиталь

Фото: Reuters / Reuters TV

Люди вокруг тел погибших от авиаудара

Люди вокруг тел погибших от авиаудара

Фото: Dawood NEMER / AFP

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Раненый житель Газы после обстрела больницы

Фото: Reuters / Reuters TV

Пострадавшего везут в госпиталь на каталке

Фото: Reuters / Reuters TV

Мужчина несет раннего ребенка

Фото: Reuters / Reuters TV

Пострадавшие от авиаудара в госпитале

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Спасатели оказывают помощь раненому

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Пострадавшего от авиаудара несут в госпиталь

Фото: Reuters / Reuters TV

Люди несут раненых в госпиталь

Фото: Reuters / Reuters TV

Люди вокруг тел погибших от авиаудара

Фото: Dawood NEMER / AFP

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Александр Кислов

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