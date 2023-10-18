США и Британия заявили о намерении расследовать удар по больнице в Газе

Президент США Джо Байден заявил о необходимости расследования обстоятельств удара по больнице в секторе Газа. По его словам, представители Соединенных Штатов уже начали сбор информации о случившемся. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в свою очередь заявил, что Соединенное Королевство проведет расследование инцидента совместно со своими союзниками.

«Сразу после того как я узнал об этом, я переговорил с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также поручил своей команде, занимающейся вопросами национальной безопасности, продолжать собирать информацию о том, что именно произошло»,— говорится в заявлении господина Байдена, опубликованном на официальном сайте Белого дома. По его словам, работа по выяснению обстоятельств удара по больнице уже началась.

Глава британского МИДа Джеймс Клеверли подчеркнул, что защита человеческих жизней является «приоритетом» для Соединенного Королевства, поэтому удар по больнице в Газе будет тщательно расследован. «Разрушение больницы Аль-Ахли - это опустошающая потеря человеческих жизней. Великобритания ясно дала понять: защита гражданского населения должна быть на первом месте. Великобритания будет работать со своими союзниками для выяснения обстоятельств произошедшего и защиты невинных гражданских лиц в Газе»,— написал он на своей официальной странице в соцсети X (экс-Twitter).

Удар по больнице в Газе нанесен вечером 17 октября. Жертвами удара, по информации телеканала Al Arabiya, стали не менее 800 человек. Армия Израиля заявила, что проводит расследование, она связывает инцидент с неудачным запуском ракеты «Исламским джихадом». Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные удар по больнице не наносили, а ответственность за случившееся лежит на «варварских террористах из сектора Газа». Президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар «военным преступлением Израиля» и объявил трехдневный траур по его жертвам.

О ситуации в Израиле и секторе Газа — в материале «Ъ».

Александр Кислов