Сектор раздора

Джо Байден 18 октября встретится с Биньямином Нетаньяху, а после примет участие в саммите в Иордании. Вашингтон намерен не допустить расширения конфликта. В Аммане пройдет четырехсторонняя встреча с участием лидеров Иордании, Египта, США и Палестины, сообщила канцелярия короля Абдаллы II. Саммит состоится с целью «обсуждения опасных событий в Газе, их региональных последствий и предоставления помощи анклаву».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ariel Schalit / AP Фото: Ariel Schalit / AP

При этом, по информации The Wall Street Journal, в регион конфликта могут направить группировку американских военных — 2 тыс. морпехов. В Палате представителей готовят закон о применении армии в случае войны Израиля с Ираном. США не исключают расширения конфликта после начала наземной операции в секторе Газа. При этом в Тегеране заявили об «истекающем времени» предупреждений по поводу действий Израиля и скором ответе со стороны арабских группировок, не только «Хезболлы».

На что готовы пойти США? И начнется ли масштабная война на Ближнем Востоке? Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов полагает, что Вашингтон постарается этого не допустить:

«Джо Байден преследует три основные цели. Первая — не допустить разрастания конфликта за пределы Израиля и сектора Газа. По этой же причине запланирован визит главы Центрального командования США в Израиль и отправка двух авианосцев. То есть Америка намерена не допустить вмешательства в конфликт третьих стран, для этого они готовы действовать довольно жестко, в том числе мерами военно-технического характера.

Но я бы все же не ждал прямого участия США в конфликте. Здесь ни одна из сторон пока не заинтересована в его разрастании — все заинтересованы в громогласной риторике.

Вторая цель гуманитарная — спасти тех заложников, которых захватил "Хамас", и помочь мирным жителям Газы. США добиваются открытия КПП "Рафах" на границе с Израилем. Джо Байден хочет выглядеть миротворцем. И, наконец, третья цель — закрепить ключевую роль США в регионе. Штаты готовы сейчас выступать посредником, оказывать влияние на ситуацию, не уступая это место никому — ни Китаю, ни тем более России, с которой США находится в мощном клинче».

Израиль анонсировал начало наземной военной операции на прошлой неделе, но все еще не ввел войска. Издание Der Spiegel полагает, что наступление невозможно, пока в стране будет находиться Джо Байден. По данным израильских СМИ, его визит, запланированный на 18 октября, продлится всего пять часов.

Армия обороны Израиля намерена освободить пленных и зачистить сектор Газа от боевиков «Хамаса». Спикер ЦАХАЛа Йонатан Конрикус в эфире ABC News заявил, что это возможно: «Перед началом каких-либо серьезных действий необходимо учесть массу факторов — от погоды и состояния войск до дипломатических, политических и гуманитарных вопросов. Нужно все взвесить. И мы выбираем лучший момент, чтобы достичь наших военных целей. Ситуация беспрецедентная. Мы намерены вызволить всех израильтян из плена, большинство из них гражданские: женщины, дети и даже старики, пережившие холокост. А наша военная задача — полностью уничтожить "Хамас". И мы позаботимся о том, чтобы достичь обеих целей».

По последним данным, в Израиле с момента обострения конфликта погибли 1,3 тыс. человек, в секторе Газа — около 3 тыс. Половина из них — это женщины и дети, сообщает Reuters со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения. Как уточнили в посольстве, среди погибших в Израиле 16 россиян, еще 9 значатся пропавшими без вести. А для эвакуации тех, кто находится в секторе Газа, Россия приняла «все необходимые подготовительные меры». Посольство ожидает открытия погранперехода «Рафах».

Свои дома оставили больше полумиллиона палестинцев, они отправились на юг сектора. Об этом их попросили израильские власти. Но покинуть регион его жителям по-прежнему не удается, рассказал “Ъ FM” журналист из сектора Газа Тарик Альян:

«Нет разрешения на вывоз иностранных граждан из сектора Газа в сторону Египта, грузовики с гуманитарной помощью не заехали. Ситуация сложная, в регионе есть проблемы с водой, хлебом, электроснабжением, топливо кончается. В единственной больнице, в которой лечат онкологические заболевания, в течение 48 часов закончится топливо, и тогда все больные будут без лекарств. При этом абсолютно никому не удалось уехать из сектора Газа. Я во вторник был на пункте "Рафах". Там были американские граждане и несколько граждан из европейских стран, их информировали о возможности эвакуироваться из сектора Газа. Но им это не удается — никто не выходит».

Переговоры с группировкой «Хамас» об освобождении заложников ведет Турция. Анкара заявляет, что «многие страны» обратились с просьбами об освобождении своих граждан, удерживаемых в секторе Газа.

Фотогалерея Боевые действия между Израилем и сектором Газа Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль) Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль) Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа) Фото: Reuters / Mohammed Salem Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа) Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней Фото: Hussein Malla / AP На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля Фото: Israel Defense Forces / AP Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега) Фото: Reuters / Raneen Sawafta Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа) Фото: Reuters / Anas al-Shareef Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа) Фото: Reuters / Yasser Qudih Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа) Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль) Фото: Ariel Schalit / AP Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа) Фото: Adel Hana / AP Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) Фото: Hassan Ammar / AP Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля Фото: Hassan Ammar / AP Последствия израильского авиаудара по сектору Газа Фото: Ariel Schalit / AP Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа Фото: Ariel Schalit / AP Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ammar Awad Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу Фото: Majdi Mohammed / AP Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа Фото: Reuters / Ahmed Zakot Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле Фото: Reuters / Shir Torem Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме Фото: Maya Alerruzzo / AP Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле Фото: Francisco Seco / AP Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса» Фото: Shir Torem / Reuters Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр Фото: Hassan Ammar / AP Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ronen Zvulun Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона Фото: Reuters / Amir Cohen Израильский ракетный удар на севере сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме Фото: Francisco Seco / AP Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия Фото: Ramez Mahmoud / AP Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса» Фото: Reuters / Amir Cohen Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне Фото: Erik Marmor / AP Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском городе Басмат Табун Фото: Reuters / Ammar Awad Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве Фото: Hadas Parush / Reuters Израильские солдаты на окраине Ашкелона Фото: Reuters / Violeta Santos Moura БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля Фото: Reuters / Aziz Taher Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Авиаудар израильской армии по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет Фото: Fatima Shbair / AP Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль) Фото: Ohad Zwigenberg / AP Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Oren Ziv / AP Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля Фото: Reuters / Mahmoud Issa Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле Фото: Reuters / Ahmed Zakot Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля Фото: Reuters / Bassam Masoud Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль) Фото: Reuters / Ammar Awad Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе Фото: Hatem Moussa / AP Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа Фото: Hatem Ali / AP Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль) Фото: Reuters / Hadas Parush Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа Фото: Ammar Awad / Reuters Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому Фото: Adel Hana / AP Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа Фото: Amir Cohen / Reuters Последствия авиаудара в Тель-Авиве Фото: Moti Milrod / AP Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе Фото: Yousef Masoud / AP Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты Фото: Oded Balilty / AP Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне Фото: Reuters / Mussa Qawasma Следующая фотография 1 / 85 Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль) Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль) Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа) Фото: Reuters / Mohammed Salem Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа) Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней Фото: Hussein Malla / AP На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля Фото: Israel Defense Forces / AP Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега) Фото: Reuters / Raneen Sawafta Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа) Фото: Reuters / Anas al-Shareef Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа) Фото: Reuters / Yasser Qudih Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа) Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль) Фото: Ariel Schalit / AP Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа) Фото: Adel Hana / AP Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) Фото: Hassan Ammar / AP Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля Фото: Hassan Ammar / AP Последствия израильского авиаудара по сектору Газа Фото: Ariel Schalit / AP Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа Фото: Ariel Schalit / AP Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ammar Awad Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу Фото: Majdi Mohammed / AP Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа Фото: Reuters / Ahmed Zakot Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле Фото: Reuters / Shir Torem Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме Фото: Maya Alerruzzo / AP Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле Фото: Francisco Seco / AP Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса» Фото: Shir Torem / Reuters Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр Фото: Hassan Ammar / AP Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ronen Zvulun Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона Фото: Reuters / Amir Cohen Израильский ракетный удар на севере сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме Фото: Francisco Seco / AP Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия Фото: Ramez Mahmoud / AP Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса» Фото: Reuters / Amir Cohen Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне Фото: Erik Marmor / AP Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском городе Басмат Табун Фото: Reuters / Ammar Awad Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве Фото: Hadas Parush / Reuters Израильские солдаты на окраине Ашкелона Фото: Reuters / Violeta Santos Moura БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля Фото: Reuters / Aziz Taher Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Авиаудар израильской армии по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет Фото: Fatima Shbair / AP Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль) Фото: Ohad Zwigenberg / AP Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Oren Ziv / AP Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля Фото: Reuters / Mahmoud Issa Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле Фото: Reuters / Ahmed Zakot Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля Фото: Reuters / Bassam Masoud Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль) Фото: Reuters / Ammar Awad Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе Фото: Hatem Moussa / AP Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа Фото: Hatem Ali / AP Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль) Фото: Reuters / Hadas Parush Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа Фото: Ammar Awad / Reuters Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому Фото: Adel Hana / AP Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа Фото: Amir Cohen / Reuters Последствия авиаудара в Тель-Авиве Фото: Moti Milrod / AP Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе Фото: Yousef Masoud / AP Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты Фото: Oded Balilty / AP Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне Фото: Reuters / Mussa Qawasma Смотреть

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Иван Корякин