Сектор раздора
Какова вероятность разрастания конфликта Израиля и «Хамаса»
Джо Байден 18 октября встретится с Биньямином Нетаньяху, а после примет участие в саммите в Иордании. Вашингтон намерен не допустить расширения конфликта. В Аммане пройдет четырехсторонняя встреча с участием лидеров Иордании, Египта, США и Палестины, сообщила канцелярия короля Абдаллы II. Саммит состоится с целью «обсуждения опасных событий в Газе, их региональных последствий и предоставления помощи анклаву».
Фото: Ariel Schalit / AP
При этом, по информации The Wall Street Journal, в регион конфликта могут направить группировку американских военных — 2 тыс. морпехов. В Палате представителей готовят закон о применении армии в случае войны Израиля с Ираном. США не исключают расширения конфликта после начала наземной операции в секторе Газа. При этом в Тегеране заявили об «истекающем времени» предупреждений по поводу действий Израиля и скором ответе со стороны арабских группировок, не только «Хезболлы».
На что готовы пойти США? И начнется ли масштабная война на Ближнем Востоке? Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов полагает, что Вашингтон постарается этого не допустить:
«Джо Байден преследует три основные цели. Первая — не допустить разрастания конфликта за пределы Израиля и сектора Газа. По этой же причине запланирован визит главы Центрального командования США в Израиль и отправка двух авианосцев. То есть Америка намерена не допустить вмешательства в конфликт третьих стран, для этого они готовы действовать довольно жестко, в том числе мерами военно-технического характера.
Но я бы все же не ждал прямого участия США в конфликте. Здесь ни одна из сторон пока не заинтересована в его разрастании — все заинтересованы в громогласной риторике.
Вторая цель гуманитарная — спасти тех заложников, которых захватил "Хамас", и помочь мирным жителям Газы. США добиваются открытия КПП "Рафах" на границе с Израилем. Джо Байден хочет выглядеть миротворцем. И, наконец, третья цель — закрепить ключевую роль США в регионе. Штаты готовы сейчас выступать посредником, оказывать влияние на ситуацию, не уступая это место никому — ни Китаю, ни тем более России, с которой США находится в мощном клинче».
Израиль анонсировал начало наземной военной операции на прошлой неделе, но все еще не ввел войска. Издание Der Spiegel полагает, что наступление невозможно, пока в стране будет находиться Джо Байден. По данным израильских СМИ, его визит, запланированный на 18 октября, продлится всего пять часов.
Армия обороны Израиля намерена освободить пленных и зачистить сектор Газа от боевиков «Хамаса». Спикер ЦАХАЛа Йонатан Конрикус в эфире ABC News заявил, что это возможно: «Перед началом каких-либо серьезных действий необходимо учесть массу факторов — от погоды и состояния войск до дипломатических, политических и гуманитарных вопросов. Нужно все взвесить. И мы выбираем лучший момент, чтобы достичь наших военных целей. Ситуация беспрецедентная. Мы намерены вызволить всех израильтян из плена, большинство из них гражданские: женщины, дети и даже старики, пережившие холокост. А наша военная задача — полностью уничтожить "Хамас". И мы позаботимся о том, чтобы достичь обеих целей».
По последним данным, в Израиле с момента обострения конфликта погибли 1,3 тыс. человек, в секторе Газа — около 3 тыс. Половина из них — это женщины и дети, сообщает Reuters со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения. Как уточнили в посольстве, среди погибших в Израиле 16 россиян, еще 9 значатся пропавшими без вести. А для эвакуации тех, кто находится в секторе Газа, Россия приняла «все необходимые подготовительные меры». Посольство ожидает открытия погранперехода «Рафах».
Свои дома оставили больше полумиллиона палестинцев, они отправились на юг сектора. Об этом их попросили израильские власти. Но покинуть регион его жителям по-прежнему не удается, рассказал “Ъ FM” журналист из сектора Газа Тарик Альян:
«Нет разрешения на вывоз иностранных граждан из сектора Газа в сторону Египта, грузовики с гуманитарной помощью не заехали. Ситуация сложная, в регионе есть проблемы с водой, хлебом, электроснабжением, топливо кончается. В единственной больнице, в которой лечат онкологические заболевания, в течение 48 часов закончится топливо, и тогда все больные будут без лекарств. При этом абсолютно никому не удалось уехать из сектора Газа. Я во вторник был на пункте "Рафах". Там были американские граждане и несколько граждан из европейских стран, их информировали о возможности эвакуироваться из сектора Газа. Но им это не удается — никто не выходит».
Переговоры с группировкой «Хамас» об освобождении заложников ведет Турция. Анкара заявляет, что «многие страны» обратились с просьбами об освобождении своих граждан, удерживаемых в секторе Газа.
Фотогалерея
Боевые действия между Израилем и сектором Газа
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".