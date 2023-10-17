«Арабо-израильская война грозит выплеснуться в Европу»

ЕС организует гуманитарный воздушный мост в сектор Газа через Египет, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсетях. Первые два рейса отправятся на этой неделе. Политик также отметила, что палестинцы в Газе нуждаются в гуманитарной помощи и не могут «заплатить цену варварства "Хамас"». На этом фоне в Европе участились атаки исламских боевиков. 16 октября в Брюсселе были убиты два шведских болельщика, которые приехали на игру своей футбольной сборной. По данным СМИ, нападавший причисляет себя к одной из террористических организаций, запрещенных в России. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался о том, может ли война в Израиле вызвать кризис в ЕС, где живут миллионы выходцев с Ближнего Востока и из Северной Африки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Война между Израилем и радикальными палестинскими группировками в секторе Газа уже начала выплескиваться в Европу. В десятках ее городов прошли митинги в поддержку палестинцев, несмотря на то, что власти нескольких государств запретили подобные акции. Во многих районах демонстранты вступали в схватку с полицией.

В Германии ученик, пришедший в школу с флагом Палестины, избил сделавшего ему замечание учителя. А во французском городе Аррас на севере страны вообще произошла трагедия — 20-летний выходец с российского Северного Кавказа, стоявший на учете в полиции за радикальные взгляды, ворвался в свою бывшую школу и с криками «Аллах акбар» зарезал преподавателя и ранил еще трех человек.

Наиболее решительно на случившееся отреагировали власти Германии: глава МВД Нэнси Фезер предложила высылать из страны сторонников «Хамаса». Вот только есть большие сомнения, что эти угрозы удастся воплотить в жизнь. В Германии — миллионы выходцев из исламских государств: сирийцы, афганцы, африканцы, не считая турок и курдов, диаспоры которых давно там укоренились.

В среде этих людей, особенно мигрантов последней волны, сильны радикальные настроения, и в конфликте Израиля с палестинцами их симпатии явно на стороне последних.

На днях я общался с украинской беженкой, которая посещает в Германии языковые курсы. В ее группе — афганцы, сирийцы, сомалийцы, пакистанцы, два парня с паспортами Франции, но с арабскими корнями. Так вот, все они без исключения поддерживают палестинцев, более того, высказывают симпатии «Хамасу» и недовольны тем, что приютившая их страна запрещает антиизраильские демонстрации.

Схожие настроения среди миллионов выходцев из Северной Африки, населяющих пригороды Парижа, Марселя, Лиона, Лилля, Монпелье и других французских городов. В случае если сухопутная операция Израиля против Газы приведет к тысячам новых жертв среди мирного населения, акции в поддержку палестинцев будут приобретать все более массовый характер, а в итоге могут и выйти из-под контроля.

В среде французских мусульман и без того сильны протестные настроения. Чтобы они выплеснулись, нужен только повод. А все, что связано с Израилем, со страданиями палестинского народа, — повод идеальный, особенно когда эмоции умело подогревают соцсети и арабские телеканалы.

В общем, для европейских лидеров, стремящихся избежать арабо-израильской войны на своей территории, наилучшим вариантом было бы скорейшее умиротворение в Палестине, ограниченный характер израильской сухопутной операции, прекращение бомбежек Газы и ее блокады.

Отражением этой позиции стали заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, назвавшего некоторые шаги Иерусалима нарушением международного права.

Вот только к европейским увещеваниям власти Израиля едва ли станут прислушиваться. Сейчас для них гораздо важнее удовлетворить запрос своих соотечественников, требующих максимально жесткого ответа на нападение террористов из «Хамаса» и не задумывающихся о том, как это все отразится на Европе.

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