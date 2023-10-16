ЦАХАЛ собирает силы

Израиль готовится к мощной и смертоносной войне в Газе. Операция продолжится до тех пор, пока все подземные тоннели в секторе и все боевики «Хамаса» не будут уничтожены, заявил глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант. The New York Times в свою очередь отмечает, что главная цель армии обороны страны — устранение высшего политического и военного руководства Газы. Однако ЦАХАЛ до сих пор лишь планирует наземное вторжение. Его начало, по информации издания, отложено «на несколько дней». Причина — в непогоде: облачность мешает операторам дронов обеспечить поддержку военных с воздуха.

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Пока же Израиль идет на уступки палестинцам, он возобновил водоснабжение южных районов сектора, куда рекомендовал переселиться жителям севера сектора Газа.

Портал Axios утверждает, что решение о частичном снятии блокады было принято под сильным давлением американских властей. Стоит ли на этом фоне ждать начала масштабной операции ЦАХАЛ? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с военным экспертом Дмитрием Корневым:

«ЦАХАЛ может все что угодно. Если есть возможность все разгромить без потерь послезавтра, почему бы, собственно, и не перенести. За это время, может быть, что-то еще станет известно, будет больше информации о целях.

Что касается уничтожения подземных тоннелей, у ЦАХАЛ, скорее всего, есть о них информация. Проблема только в том, что это невозможно без последствий для мирного населения, потому что над тоннелями находится обычная мирная инфраструктура.

Почему "Хамас" их вот так выстраивали? Таким образом они фактически брали в заложники мирное население сектора Газа. А в тоннелях находится вся военная инфраструктура "Хамаса". Возможно, ЦАХАЛ будет работать с мирным населением, эвакуировать их точечно.

Однако, на мой взгляд, это неэффективно с военной точки зрения. ЦАХАЛ сейчас принимает решение, мириться с сопутствующими потерями мирного населения или нет. Мой прогноз, что Израиль начнет эту операцию. Может быть, позже, более серьезно к ней подготовившись, подтянув ресурсы, которых, возможно, не хватает в данный момент, и поэтому они оправдывают свое бездействие погодными условиями.

Мне кажется, у Израиля есть сейчас все возможности для того, чтобы прекратить существование "Хамас" как группировки».

Аналитики, опрошенные телеканалом Sky News, утверждают, что из-за международного давления Израиль откладывает также и начало наземной операции. В МИД Великобритании призвали «проявить сдержанность» в ходе военных действий в секторе Газа. Пекин заявил, что действия армии «вышли за рамки самообороны». А Иран, по данным издания Axios, пригрозил Израилю вмешаться в конфликт, если тот заденет его интересы.

Прежде Тегеран предупреждал, что противостояние ЦАХАЛа и «Хамаса» грозит дестабилизацией обстановки на всем Ближнем Востоке. Этого опасаются и на Западе, пишет Financial Times. Возможен ли такой сценарий? И кто способен повлиять на стороны конфликта? Пока самые эффективные инструменты находятся в руках Вашингтона, полагает востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина:

«Мы уже видим обстрелы Израиля по объектам Сирии, в том числе по аэропорту Алеппо. Происходит обмен ударами со стороны группировки «Хезболла» в Ливане и с другой стороны Израиля. Это уже предвестники более масштабного сценария. Арабские страны не собираются втягиваться в этот конфликт напрямую, однако если искры пожара от сектора Газа будут разлетаться по всему региону, то будет горячо.

Если израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху откажется от сухопутной операции в секторе Газа, то он полностью перечеркнет свое политическое будущее, поскольку неоднократно делал заявления насчет того, что эта операция необходима.

Единственная страна, которая может сейчас воздействовать на принятие решений в Израиле, это все-таки США. Хор остальных несогласных мог бы повлиять на кого-то другого, но только не на Биньямина Нетаньяху».

Израиль дал больше времени на эвакуацию мирных жителей из северных районов Газы в южные. 15 октября он вновь открыл гуманитарные коридоры. Причем Иерусалим призвал перевозить на новые места даже госпитали. Согласно данным ООН, за неделю в секторе переместились уже больше миллиона человек. Эвакуация объявлена и в некоторых районах Израиля. Впервые в истории страны временно покинуть дома рекомендовали населению целого города Сдерота. Журналист Влад Зерницкий рассказал о реакции на это местных жителей:

«Близлежащие населенные пункты, кибуцы, мошавы и город, в котором я живу, во-первых, полностью блокированы армией, спецподразделениями. Во-вторых, в них мало кто остался на данный момент. Хочу отметить, что эвакуация добровольная, то есть никто не приезжает к вам к двери, не говорит, выходите, забирайте вещи.

Решившимся на эвакуацию присылают список гостиниц, человек приезжает в одну из них, показывает прописку города Сдерот, и ему выдают номер на четыре-пять дней с трехразовым питанием. Только нужно сообщить количество человек, которое приезжает. Из 28 тыс. жителей города на 13 октября там осталось примерно 6-7 тыс. Это люди, которые, как я, не собираются уезжать, не могут оставить своих животных, и те, кто остаются из патриотических соображений».

По последним данным, жертвами нынешнего конфликта с обеих сторон стали больше 4 тыс. человек, свыше 13 тыс. получили ранения. Среди погибших как минимум 16 россиян.

Фотогалерея Боевые действия между Израилем и сектором Газа Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа) Фото: Reuters / Yasser Qudih Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа) Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль) Фото: Ariel Schalit / AP Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа) Фото: Adel Hana / AP Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) Фото: Hassan Ammar / AP Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля Фото: Hassan Ammar / AP Последствия израильского авиаудара по сектору Газа Фото: Ariel Schalit / AP Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа Фото: Ariel Schalit / AP Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ammar Awad Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу Фото: Majdi Mohammed / AP Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа Фото: Reuters / Ahmed Zakot Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле Фото: Reuters / Shir Torem Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме Фото: Maya Alerruzzo / AP Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле Фото: Francisco Seco / AP Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса» Фото: Shir Torem / Reuters Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр Фото: Hassan Ammar / AP Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ronen Zvulun Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона Фото: Reuters / Amir Cohen Израильский ракетный удар на севере сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме Фото: Francisco Seco / AP Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия Фото: Ramez Mahmoud / AP Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса» Фото: Reuters / Amir Cohen Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне Фото: Erik Marmor / AP Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском городе Басмат Табун Фото: Reuters / Ammar Awad Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве Фото: Hadas Parush / Reuters Израильские солдаты на окраине Ашкелона Фото: Reuters / Violeta Santos Moura БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля Фото: Reuters / Aziz Taher Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Авиаудар израильской армии по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет Фото: Fatima Shbair / AP Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль) Фото: Ohad Zwigenberg / AP Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Oren Ziv / AP Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля Фото: Reuters / Mahmoud Issa Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле Фото: Reuters / Ahmed Zakot Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля Фото: Reuters / Bassam Masoud Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль) Фото: Reuters / Ammar Awad Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе Фото: Hatem Moussa / AP Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа Фото: Hatem Ali / AP Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль) Фото: Reuters / Hadas Parush Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа Фото: Ammar Awad / Reuters Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому Фото: Adel Hana / AP Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP 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Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль) Фото: Ariel Schalit / AP Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа) Фото: Adel Hana / AP Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) Фото: Hassan Ammar / AP Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля Фото: Hassan Ammar / AP Последствия израильского авиаудара по сектору Газа Фото: Ariel Schalit / AP Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа Фото: Ariel Schalit / AP Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ammar Awad Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу Фото: Majdi Mohammed / AP Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа Фото: Reuters / Ahmed Zakot Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле Фото: Reuters / Shir Torem Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме Фото: Maya Alerruzzo / AP Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле Фото: Francisco Seco / AP Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса» Фото: Shir Torem / Reuters Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр Фото: Hassan Ammar / AP Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ronen Zvulun Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона Фото: Reuters / Amir Cohen Израильский ракетный удар на севере сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме Фото: Francisco Seco / AP Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия Фото: Ramez Mahmoud / AP Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса» Фото: Reuters / Amir Cohen Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне Фото: Erik Marmor / AP Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском городе Басмат Табун Фото: Reuters / Ammar Awad Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве Фото: Hadas Parush / Reuters Израильские солдаты на окраине Ашкелона Фото: Reuters / Violeta Santos Moura БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля Фото: Reuters / Aziz Taher Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Авиаудар израильской армии по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет Фото: Fatima Shbair / AP Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль) Фото: Ohad Zwigenberg / AP Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Oren Ziv / AP Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля Фото: Reuters / Mahmoud Issa Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / 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Газа Фото: Fatima Shbair / AP Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль) Фото: Reuters / Hadas Parush Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа Фото: Ammar Awad / Reuters Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому Фото: Adel Hana / AP Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа Фото: Amir Cohen / Reuters Последствия авиаудара в Тель-Авиве Фото: Moti Milrod / AP Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе Фото: Yousef Masoud / AP Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты Фото: Oded Balilty / AP Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне Фото: Reuters / Mussa Qawasma Смотреть

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Иван Хорушевский, Ульяна Горелова