ЦАХАЛ собирает силы
Какие объекты станут главными целями израильской армии
Израиль готовится к мощной и смертоносной войне в Газе. Операция продолжится до тех пор, пока все подземные тоннели в секторе и все боевики «Хамаса» не будут уничтожены, заявил глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант. The New York Times в свою очередь отмечает, что главная цель армии обороны страны — устранение высшего политического и военного руководства Газы. Однако ЦАХАЛ до сих пор лишь планирует наземное вторжение. Его начало, по информации издания, отложено «на несколько дней». Причина — в непогоде: облачность мешает операторам дронов обеспечить поддержку военных с воздуха.
Фото: Ronen Zvulun, Reuters
Пока же Израиль идет на уступки палестинцам, он возобновил водоснабжение южных районов сектора, куда рекомендовал переселиться жителям севера сектора Газа.
Портал Axios утверждает, что решение о частичном снятии блокады было принято под сильным давлением американских властей. Стоит ли на этом фоне ждать начала масштабной операции ЦАХАЛ? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с военным экспертом Дмитрием Корневым:
«ЦАХАЛ может все что угодно. Если есть возможность все разгромить без потерь послезавтра, почему бы, собственно, и не перенести. За это время, может быть, что-то еще станет известно, будет больше информации о целях.
Что касается уничтожения подземных тоннелей, у ЦАХАЛ, скорее всего, есть о них информация. Проблема только в том, что это невозможно без последствий для мирного населения, потому что над тоннелями находится обычная мирная инфраструктура.
Почему "Хамас" их вот так выстраивали? Таким образом они фактически брали в заложники мирное население сектора Газа. А в тоннелях находится вся военная инфраструктура "Хамаса". Возможно, ЦАХАЛ будет работать с мирным населением, эвакуировать их точечно.
Однако, на мой взгляд, это неэффективно с военной точки зрения. ЦАХАЛ сейчас принимает решение, мириться с сопутствующими потерями мирного населения или нет. Мой прогноз, что Израиль начнет эту операцию. Может быть, позже, более серьезно к ней подготовившись, подтянув ресурсы, которых, возможно, не хватает в данный момент, и поэтому они оправдывают свое бездействие погодными условиями.
Мне кажется, у Израиля есть сейчас все возможности для того, чтобы прекратить существование "Хамас" как группировки».
Аналитики, опрошенные телеканалом Sky News, утверждают, что из-за международного давления Израиль откладывает также и начало наземной операции. В МИД Великобритании призвали «проявить сдержанность» в ходе военных действий в секторе Газа. Пекин заявил, что действия армии «вышли за рамки самообороны». А Иран, по данным издания Axios, пригрозил Израилю вмешаться в конфликт, если тот заденет его интересы.
Прежде Тегеран предупреждал, что противостояние ЦАХАЛа и «Хамаса» грозит дестабилизацией обстановки на всем Ближнем Востоке. Этого опасаются и на Западе, пишет Financial Times. Возможен ли такой сценарий? И кто способен повлиять на стороны конфликта? Пока самые эффективные инструменты находятся в руках Вашингтона, полагает востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина:
«Мы уже видим обстрелы Израиля по объектам Сирии, в том числе по аэропорту Алеппо. Происходит обмен ударами со стороны группировки «Хезболла» в Ливане и с другой стороны Израиля. Это уже предвестники более масштабного сценария. Арабские страны не собираются втягиваться в этот конфликт напрямую, однако если искры пожара от сектора Газа будут разлетаться по всему региону, то будет горячо.
Если израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху откажется от сухопутной операции в секторе Газа, то он полностью перечеркнет свое политическое будущее, поскольку неоднократно делал заявления насчет того, что эта операция необходима.
Единственная страна, которая может сейчас воздействовать на принятие решений в Израиле, это все-таки США. Хор остальных несогласных мог бы повлиять на кого-то другого, но только не на Биньямина Нетаньяху».
Израиль дал больше времени на эвакуацию мирных жителей из северных районов Газы в южные. 15 октября он вновь открыл гуманитарные коридоры. Причем Иерусалим призвал перевозить на новые места даже госпитали. Согласно данным ООН, за неделю в секторе переместились уже больше миллиона человек. Эвакуация объявлена и в некоторых районах Израиля. Впервые в истории страны временно покинуть дома рекомендовали населению целого города Сдерота. Журналист Влад Зерницкий рассказал о реакции на это местных жителей:
«Близлежащие населенные пункты, кибуцы, мошавы и город, в котором я живу, во-первых, полностью блокированы армией, спецподразделениями. Во-вторых, в них мало кто остался на данный момент. Хочу отметить, что эвакуация добровольная, то есть никто не приезжает к вам к двери, не говорит, выходите, забирайте вещи.
Решившимся на эвакуацию присылают список гостиниц, человек приезжает в одну из них, показывает прописку города Сдерот, и ему выдают номер на четыре-пять дней с трехразовым питанием. Только нужно сообщить количество человек, которое приезжает. Из 28 тыс. жителей города на 13 октября там осталось примерно 6-7 тыс. Это люди, которые, как я, не собираются уезжать, не могут оставить своих животных, и те, кто остаются из патриотических соображений».
По последним данным, жертвами нынешнего конфликта с обеих сторон стали больше 4 тыс. человек, свыше 13 тыс. получили ранения. Среди погибших как минимум 16 россиян.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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