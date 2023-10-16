«Москва может оказаться втянутой в противостояние»
Дмитрий Дризе — о роли России и Ирана в ближневосточном конфликте
Тегеран предостерег Израиль от расширения наступательных операций. В этом случае Иран готов вмешаться в конфликт. Как именно, на сегодня не совсем понятно. Однако уже дважды аэропорты Сирии подвергались бомбежками неизвестными самолетами. Именно сирийское направление наряду с Южным Ливаном называют новой потенциальной горячей точкой. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что Россия может оказаться втянутой в противостояние.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Иран грозит вмешаться в конфликт, если Израиль расширит операцию против «Хамаса». Сейчас Тегеран пытается сколотить коалицию в поддержку борьбы против своих врагов или, по крайней мере, получить одобрение со стороны арабских и иных стран, которые находятся в той или иной степени в оппозиции еврейскому государству.
Собственно, уже есть признаки того, что Иран пытается перебрасывать оружие своим прокси-силам в Сирии. Именно оттуда, с сирийской части Голанских высот, в первую очередь может произойти атака. В этой связи аэропорты Дамаска и Алеппо подвергаются бомбардировкам неизвестными самолетами. Кроме того, проиранская шиитская группировка «Хезболла» уже противостоит Израилю из Ливана, правда, пока боевые действия не носят активный характер. В регионе находятся два авианосных соединения ВМС США, и это является самым эффективным успокоительным для многочисленных горячих голов.
Не секрет, что режим аятолл сейчас находится в сложном положении. Не вмешаться он не может, иначе скажут: какой же ты главный борец с мировым сионизмом, если не можешь прийти на помощь братьям палестинцам. Но если же он все-таки отважится напасть на своего главного врага, последствия могут быть очень и очень трагичными. Поэтому логично грозить страшными карами, посылать громы и молнии на головы сионистов, но воевать все-таки чужими руками, что, собственно, сейчас в той или иной степени происходит.
Таким образом Ливан и, главное, Сирия, где, как известно, находится группа российских войск, может вновь оказаться под ударом. И это будут серьезные удары, самым что ни на есть современным оружием, а не посредством партизанских вылазок террористов на так называемых джихад-мобилях. Но не будем раздувать и обострять раньше времени обстановку.
Перенесемся на время на постсоветское пространство. Владимир Путин, находясь на саммите СНГ в Бишкеке, заявил, что выход из кризиса — это создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. И затем российский президент в очередной раз дал понять Западу, что вполне может с ним и повоевать, если будет надо.
Теперь время опять вернуться на Ближний Восток. Иран, как известно, нам нынче союзник, а если так, то союзников принято поддерживать. Каким образом? Хотя бы политически. Что касается Сирии, там у власти продолжает оставаться Башар Асад — еще больший наш союзник и друг. Ему также может потребоваться помощь, причем очень может быть, что не только политическая.
Учитывая вышесказанное, Москва теоретически может оказаться в той или иной степени втянутой в это противостояние. Вспоминаем прошлый век, конец 60-х и 70-е годы. Советский Союз был полностью на стороне арабов. И, скажем так, не выиграл. Россия в разные годы даже дружила с Израилем, но теперь мы, как видно, на страже палестинских интересов. Однако незаметно, чтобы кто-то нынче прислушался к российской позиции и немедленно бросился создавать палестинское государство.
Но Кремль готов выступать в роли миротворца, что также непросто, поскольку, судя по всему, первую скрипку намереваются играть бывшие западные партнеры и в первую очередь Америка. Госсекретарь Энтони Блинкен все еще находится на Ближнем Востоке, пытается восстановить порядок. Если удастся, вопрос о лидере в мировом масштабе отпадет сам собой. Если нет, тогда нельзя исключать, что лидерство придется добывать военным путем. Прогнозы по традиции не делаем, ситуация находится в развитии.
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