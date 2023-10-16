«Москва может оказаться втянутой в противостояние»

Тегеран предостерег Израиль от расширения наступательных операций. В этом случае Иран готов вмешаться в конфликт. Как именно, на сегодня не совсем понятно. Однако уже дважды аэропорты Сирии подвергались бомбежками неизвестными самолетами. Именно сирийское направление наряду с Южным Ливаном называют новой потенциальной горячей точкой. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что Россия может оказаться втянутой в противостояние.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Иран грозит вмешаться в конфликт, если Израиль расширит операцию против «Хамаса». Сейчас Тегеран пытается сколотить коалицию в поддержку борьбы против своих врагов или, по крайней мере, получить одобрение со стороны арабских и иных стран, которые находятся в той или иной степени в оппозиции еврейскому государству.

Собственно, уже есть признаки того, что Иран пытается перебрасывать оружие своим прокси-силам в Сирии. Именно оттуда, с сирийской части Голанских высот, в первую очередь может произойти атака. В этой связи аэропорты Дамаска и Алеппо подвергаются бомбардировкам неизвестными самолетами. Кроме того, проиранская шиитская группировка «Хезболла» уже противостоит Израилю из Ливана, правда, пока боевые действия не носят активный характер. В регионе находятся два авианосных соединения ВМС США, и это является самым эффективным успокоительным для многочисленных горячих голов.

Не секрет, что режим аятолл сейчас находится в сложном положении. Не вмешаться он не может, иначе скажут: какой же ты главный борец с мировым сионизмом, если не можешь прийти на помощь братьям палестинцам. Но если же он все-таки отважится напасть на своего главного врага, последствия могут быть очень и очень трагичными. Поэтому логично грозить страшными карами, посылать громы и молнии на головы сионистов, но воевать все-таки чужими руками, что, собственно, сейчас в той или иной степени происходит.

Таким образом Ливан и, главное, Сирия, где, как известно, находится группа российских войск, может вновь оказаться под ударом. И это будут серьезные удары, самым что ни на есть современным оружием, а не посредством партизанских вылазок террористов на так называемых джихад-мобилях. Но не будем раздувать и обострять раньше времени обстановку.

Перенесемся на время на постсоветское пространство. Владимир Путин, находясь на саммите СНГ в Бишкеке, заявил, что выход из кризиса — это создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. И затем российский президент в очередной раз дал понять Западу, что вполне может с ним и повоевать, если будет надо.

Теперь время опять вернуться на Ближний Восток. Иран, как известно, нам нынче союзник, а если так, то союзников принято поддерживать. Каким образом? Хотя бы политически. Что касается Сирии, там у власти продолжает оставаться Башар Асад — еще больший наш союзник и друг. Ему также может потребоваться помощь, причем очень может быть, что не только политическая.

Учитывая вышесказанное, Москва теоретически может оказаться в той или иной степени втянутой в это противостояние. Вспоминаем прошлый век, конец 60-х и 70-е годы. Советский Союз был полностью на стороне арабов. И, скажем так, не выиграл. Россия в разные годы даже дружила с Израилем, но теперь мы, как видно, на страже палестинских интересов. Однако незаметно, чтобы кто-то нынче прислушался к российской позиции и немедленно бросился создавать палестинское государство.

Но Кремль готов выступать в роли миротворца, что также непросто, поскольку, судя по всему, первую скрипку намереваются играть бывшие западные партнеры и в первую очередь Америка. Госсекретарь Энтони Блинкен все еще находится на Ближнем Востоке, пытается восстановить порядок. Если удастся, вопрос о лидере в мировом масштабе отпадет сам собой. Если нет, тогда нельзя исключать, что лидерство придется добывать военным путем. Прогнозы по традиции не делаем, ситуация находится в развитии.

Фотогалерея Боевые действия между Израилем и сектором Газа Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа) Фото: Reuters / Yasser Qudih Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа) Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль) Фото: Ariel Schalit / AP Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа) Фото: Adel Hana / AP Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) Фото: Hassan Ammar / AP Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля Фото: Hassan Ammar / AP Последствия израильского авиаудара по сектору Газа Фото: Ariel Schalit 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Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля Фото: Reuters / Mahmoud Issa Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле Фото: Reuters / Ahmed Zakot Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля Фото: Reuters / Bassam Masoud Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль) Фото: Reuters / Ammar Awad Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе Фото: Hatem Moussa / AP Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа Фото: Hatem Ali / AP Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль) Фото: Reuters / Hadas Parush Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа Фото: Ammar Awad / Reuters Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому Фото: Adel Hana / AP Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP 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Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль) Фото: Ariel Schalit / AP Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа) Фото: Adel Hana / AP Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) Фото: Hassan Ammar / AP Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля Фото: Hassan Ammar / AP Последствия израильского авиаудара по сектору Газа Фото: Ariel Schalit / AP Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа Фото: Ariel Schalit / AP Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ammar Awad Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу Фото: Majdi Mohammed / AP Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа Фото: Reuters / Ahmed Zakot Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле Фото: Reuters / Shir Torem Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме Фото: Maya Alerruzzo / AP Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле Фото: Francisco Seco / AP Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса» Фото: Shir Torem / Reuters Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр Фото: Hassan Ammar / AP Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ronen Zvulun Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона Фото: Reuters / Amir Cohen Израильский ракетный удар на севере сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме Фото: Francisco Seco / AP Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия Фото: Ramez Mahmoud / AP Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса» Фото: Reuters / Amir Cohen Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне Фото: Erik Marmor / AP Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском городе Басмат Табун Фото: Reuters / Ammar Awad Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве Фото: Hadas Parush / Reuters Израильские солдаты на окраине Ашкелона Фото: Reuters / Violeta Santos Moura БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля Фото: Reuters / Aziz Taher Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Авиаудар израильской армии по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет Фото: Fatima Shbair / AP Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль) Фото: Ohad Zwigenberg / AP Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Oren Ziv / AP Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля Фото: Reuters / Mahmoud Issa Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / 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Газа Фото: Fatima Shbair / AP Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль) Фото: Reuters / Hadas Parush Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа Фото: Ammar Awad / Reuters Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому Фото: Adel Hana / AP Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа Фото: Amir Cohen / Reuters Последствия авиаудара в Тель-Авиве Фото: Moti Milrod / AP Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе Фото: Yousef Masoud / AP Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты Фото: Oded Balilty / AP Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне Фото: Reuters / Mussa Qawasma Смотреть

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