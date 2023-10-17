Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве Татарского

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой (внесена в перечень экстремистов и террористов), обвиняемой в теракте в петербургском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Дело ведется по трем статьям УК РФ: о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205), незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1), использовании заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 327).

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Вторым фигурантом по делу проходит Дмитрий Касинцев, пустивший девушку в свою квартиру после теракта. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Взрыв в кафе Street Food Bar №1 произошел 2 апреля, Владлен Татарский выступал там с лекцией. В результате ЧП пострадали более 40 человек. По данным следствия, Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку со взрывчатым веществом. По версии СКР, преступление «длительное время тщательно готовилось на территории Украины» лицами, не согласными с проведением военной операции на Украине.

О ходе дела — в материале «Ъ» «Шестьдесят томов об одном теракте».

Лаура Кеффер