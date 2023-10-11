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Коммерсантъ FM
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Шестьдесят томов об одном теракте

Уголовное дело Дарьи Треповой проверят в надзоре

Главное следственное управление (ГСУ) СКР направило в Генпрокуратуру материалы резонансного уголовного дела о теракте, в результате которого был убит военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. По версии следствия, преступление по заданию украинских спецслужб совершила россиянка Дарья Трепова, а еще один фигурант, Дмитрий Касинцев, спрятал ее в своей квартире от правоохранителей, за что и был обвинен в укрывательстве особо тяжкого преступления. Сообщник террористки и организатор преступления находятся на Украине.

Дарья Трепова утверждает, что невольно стала соучастницей убийства военкора Максима Фомина (Владлена Татарского)

Дарья Трепова утверждает, что невольно стала соучастницей убийства военкора Максима Фомина (Владлена Татарского)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дарья Трепова утверждает, что невольно стала соучастницей убийства военкора Максима Фомина (Владлена Татарского)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Дарья Трепова и ее защитник завершили ознакомление с материалами уголовного дела на прошлой неделе, подписав соответствующие протоколы. Ранее это сделали Дмитрий Касинцев и его представитель. В понедельник материалы резонансного расследования были доставлены из СКР в Генпрокуратуру, где их теперь изучают сотрудники главного управления по надзору за расследованием особо важных дел. В соответствии со ст. 221 Уголовно-процессуального кодекса России, прокурор, в данном случае первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, курирующий следствие, в течение десяти суток должен либо утвердить обвинение, направив дело в суд, либо вернуть его в ГСУ СКР для исправления ошибок. Из-за сложности и объема дела его изучение в Генпрокуратуре может продлиться до 30 дней. Однако, по данным источников “Ъ” в надзоре, поскольку в деле всего 65 томов, вынесение решения по нему вряд ли затянется. В случае утверждения обвинения материалы будут направлены во 2-й Западный окружной военный суд Москвы, который и рассматривает уголовные дела в отношении обвиняемых в совершении преступлений террористической направленности. Свои слушания он, как было, например, с делом о теракте в санкт-петербургском метро 2017 года, может проводить в Северной столице.

Обвинение фигурантам громкого дела в окончательной редакции следователи ГСУ СКР предъявили еще летом, закончив тем самым основные следственные действия. Дарье Треповой инкриминировали теракт, незаконный оборот взрывчатки и подделку документов (ст. 205, 223.1 и 327 УК РФ). Все эти преступления обвиняемая совершила в составе группы лиц по предварительному сговору. В эту группу входили проживающий сейчас на Украине журналист и участник экстремистских группировок из России Роман Попков и украинский подданный Юрий Денисов, которым заочно были инкриминированы руководство терактом (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) и соучастие в нем (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ) соответственно, а также неустановленные лица.

Все они, как отметили в СКР, выступали против СВО, проводимой вооруженными силами РФ. Теракт, считает следствие, «был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти России».

Организаторам преступления, использовавшим переписку в соцсетях, удалось убедить Дарью Трепову, представляясь чужим именем, познакомиться с Владленом Татарским, а затем посетить ряд его мероприятий, чтобы притупить бдительность как самого блогера, так и его знакомых, которые их охраняли. Затем Юрий Денисов через службу доставки передал девушке бюст со взрывным устройством.

2 апреля этого года Дарья Трепова принесла его на творческий вечер Владлена Татарского в санкт-петербургском кафе и передала военкору. В результате взрыва тот погиб на месте, а еще 52 человека, отметили в СКР, получили ранения различной степени тяжести.

Контуженная взрывом Трепова покинула место происшествия и какое-то время скрывалась от разыскивающих ее правоохранительных органов в квартире своего знакомого физика-математика Дмитрия Касинцева в поселке Парголово Ленобласти. При этом, говорится в материалах дела, он дважды сообщил сотрудникам полиции ложные сведения об отсутствии девушки в своем жилище.

Задержали обвиняемую только 3 апреля, когда ее сообщник Денисов уже покинул страну. В результате Касинцеву инкриминировали ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления), за которое ему в худшем случае грозит до двух лет заключения. Фигуранта не стали брать под стражу — Выборгский районный суд Санкт-Петербурга ограничился в отношении него домашним арестом, который 10 октября был продлен до ноября.

Дарья Трепова (арестована до декабря) вину в полном объеме так и не признала, заявив, что невольно стала соучастницей убийства военкора, а не теракта, за который ей может грозить наказание вплоть до пожизненного.

Учитывая изменения, принятые в законодательство, девушка как лицо, совершившее теракт, в любом случае не могла рассчитывать на соглашение о досудебном сотрудничестве с прокурором, благодаря которому ее дело рассмотрели бы в особом порядке судопроизводства с минимальным сроком за особо тяжкое преступление. Но благодаря активному сотрудничеству со следствием она, очевидно, избежит максимального срока.

Николай Сергеев; Андрей Кучеров, Санкт-Петербург

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