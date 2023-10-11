Шестьдесят томов об одном теракте

Главное следственное управление (ГСУ) СКР направило в Генпрокуратуру материалы резонансного уголовного дела о теракте, в результате которого был убит военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. По версии следствия, преступление по заданию украинских спецслужб совершила россиянка Дарья Трепова, а еще один фигурант, Дмитрий Касинцев, спрятал ее в своей квартире от правоохранителей, за что и был обвинен в укрывательстве особо тяжкого преступления. Сообщник террористки и организатор преступления находятся на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Трепова утверждает, что невольно стала соучастницей убийства военкора Максима Фомина (Владлена Татарского)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дарья Трепова утверждает, что невольно стала соучастницей убийства военкора Максима Фомина (Владлена Татарского)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Дарья Трепова и ее защитник завершили ознакомление с материалами уголовного дела на прошлой неделе, подписав соответствующие протоколы. Ранее это сделали Дмитрий Касинцев и его представитель. В понедельник материалы резонансного расследования были доставлены из СКР в Генпрокуратуру, где их теперь изучают сотрудники главного управления по надзору за расследованием особо важных дел. В соответствии со ст. 221 Уголовно-процессуального кодекса России, прокурор, в данном случае первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, курирующий следствие, в течение десяти суток должен либо утвердить обвинение, направив дело в суд, либо вернуть его в ГСУ СКР для исправления ошибок. Из-за сложности и объема дела его изучение в Генпрокуратуре может продлиться до 30 дней. Однако, по данным источников “Ъ” в надзоре, поскольку в деле всего 65 томов, вынесение решения по нему вряд ли затянется. В случае утверждения обвинения материалы будут направлены во 2-й Западный окружной военный суд Москвы, который и рассматривает уголовные дела в отношении обвиняемых в совершении преступлений террористической направленности. Свои слушания он, как было, например, с делом о теракте в санкт-петербургском метро 2017 года, может проводить в Северной столице.

Обвинение фигурантам громкого дела в окончательной редакции следователи ГСУ СКР предъявили еще летом, закончив тем самым основные следственные действия. Дарье Треповой инкриминировали теракт, незаконный оборот взрывчатки и подделку документов (ст. 205, 223.1 и 327 УК РФ). Все эти преступления обвиняемая совершила в составе группы лиц по предварительному сговору. В эту группу входили проживающий сейчас на Украине журналист и участник экстремистских группировок из России Роман Попков и украинский подданный Юрий Денисов, которым заочно были инкриминированы руководство терактом (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) и соучастие в нем (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ) соответственно, а также неустановленные лица.

Все они, как отметили в СКР, выступали против СВО, проводимой вооруженными силами РФ. Теракт, считает следствие, «был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти России».

Организаторам преступления, использовавшим переписку в соцсетях, удалось убедить Дарью Трепову, представляясь чужим именем, познакомиться с Владленом Татарским, а затем посетить ряд его мероприятий, чтобы притупить бдительность как самого блогера, так и его знакомых, которые их охраняли. Затем Юрий Денисов через службу доставки передал девушке бюст со взрывным устройством.

2 апреля этого года Дарья Трепова принесла его на творческий вечер Владлена Татарского в санкт-петербургском кафе и передала военкору. В результате взрыва тот погиб на месте, а еще 52 человека, отметили в СКР, получили ранения различной степени тяжести.

Контуженная взрывом Трепова покинула место происшествия и какое-то время скрывалась от разыскивающих ее правоохранительных органов в квартире своего знакомого физика-математика Дмитрия Касинцева в поселке Парголово Ленобласти. При этом, говорится в материалах дела, он дважды сообщил сотрудникам полиции ложные сведения об отсутствии девушки в своем жилище.

Задержали обвиняемую только 3 апреля, когда ее сообщник Денисов уже покинул страну. В результате Касинцеву инкриминировали ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления), за которое ему в худшем случае грозит до двух лет заключения. Фигуранта не стали брать под стражу — Выборгский районный суд Санкт-Петербурга ограничился в отношении него домашним арестом, который 10 октября был продлен до ноября.

Дарья Трепова (арестована до декабря) вину в полном объеме так и не признала, заявив, что невольно стала соучастницей убийства военкора, а не теракта, за который ей может грозить наказание вплоть до пожизненного.

Учитывая изменения, принятые в законодательство, девушка как лицо, совершившее теракт, в любом случае не могла рассчитывать на соглашение о досудебном сотрудничестве с прокурором, благодаря которому ее дело рассмотрели бы в особом порядке судопроизводства с минимальным сроком за особо тяжкое преступление. Но благодаря активному сотрудничеству со следствием она, очевидно, избежит максимального срока.

Николай Сергеев; Андрей Кучеров, Санкт-Петербург