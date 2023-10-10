Дело об убийстве военкора Татарского передано для направления в суд

Следственный комитет РФ (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой (включена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), обвиняемой в совершении теракта в петербургском кафе. При взрыве погиб военкор Владлен Татарский. Уголовное дело с обвинительным заключением передано для направления в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По версии следствия, преступление «длительное время тщательно готовилось на территории Украины» лицами, не согласными с проведением военной операции на Украине. «Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ»,— сообщили в СКР.

Дело в отношении Дарьи Треповой ведется по трем статьям: о теракте, о незаконном обороте взрывчатых веществ и использование заведомо поддельного документа (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 и ч. 4 ст. 327 УК РФ). Также по ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления).

Взрыв в кафе Street Food Bar №1 произошел 2 апреля, когда Владлен Татарский выступал там с лекцией. В результате ЧП пострадали более 40 человек. По данным следствия, Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку со взрывчатым веществом. По делу также проходят украинец Юрий Денисов, передавший ей бомбу, и россиянин Дмитрий Касинцев, пустивший девушку в свою квартиру после теракта.

Подробности — в материале «Ъ» «Дарья Трепова согласилась с арестом».

Лаура Кеффер