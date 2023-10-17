Трампу запретили оскорблять суд и прокурора в рамках дела о штурме Капитолия

Суд Вашингтона (округ Колумбия) наложил ограничения на публичные высказывания бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Politico. Судья Таня Чуткан запретила господину Трампу оскорблять и «очернять» свидетелей, прокуроров и судебных служащих, участвующих в рассмотрении дела о штурме Капитолия, по которому бывший глава Белого дома проходит обвиняемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton/File Photo, Reuters Фото: Shannon Stapleton/File Photo, Reuters

«Ни одному другому обвиняемому по уголовному делу не было бы позволено делать это, и я не собираюсь допускать этого в данном случае,— заявила судья.— Его положение кандидата в президенты не дает ему карт-бланш на очернение государственных служащих, которые просто выполняют свою работу».

Ограничить Дональда Трампа в высказываниях суд просил спецпрокурор США Джек Смит. По словам господина Смита, Дональд Трамп публикует об участниках процесса «подстрекательские сообщения» в социальных сетях, которые могут привести к «нападкам» на свидетелей и присяжных заседателей.

В августе этого года Дональду Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Большое федеральное жюри предъявило ему обвинения по четырем пунктам, по двум из которых грозит до 5 лет тюрьмы, еще по двум — до 20. Бывший президент не признал свою вину.

Защита Трампа ранее потребовала отвода судьи Чуткан от участия в процессе. Адвокаты настаивают, что судья публично призывала заключить экс-президента в тюрьму еще до рассмотрения дела. Судья отказалась от самоотвода, назвав доводы господина Трампа безосновательными.

Подробнее о спецпрокуроре, просившем ограничить в высказываниях бывшего президента США,— в материале «Джек — потрошитель Трампа».

Кирилл Сарханянц