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Коммерсантъ FM
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Защита Трампа потребовала отстранить судью по делу о штурме Капитолия

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа добиваются отвода от участия в процессе по делу о штурме Капитолия судьи Федерального суда столичного округа Колумбия Тани Чуткан. Защита настаивает, что судья публично призывала заключить экс-президента в тюрьму еще до рассмотрения дела, передает AFP со ссылкой на документы суда.

«Хотя судья Чуткан может искренне намереваться предоставить президенту Трампу справедливое судебное разбирательство — и может полагать, что она может это сделать — ее публичные заявления неизбежно испортят это разбирательство, независимо от его результата»,— утверждается в заявлении адвокатов.

Среди причин, которые приводятся в качестве оснований для отстранения Тани Чуткан,— ее заявление, сделанное в ходе одного из судебных слушаний в 2022 году. Тогда судья заявила, что участники штурма Капитолия руководствовались не идеалами Конституции, а «слепой преданностью одному человеку», что кажется «прискорбно невежественным».

Как отмечает AFP, Федеральные судьи должны быть отстранены от дела, если их «беспристрастность может быть обоснованно поставлена под сомнение», а также при наличии доказательств «личных предубеждений против одной из сторон». Защита Дональда Трампа утверждает, что Таня Чуткан «уже сформулировала мнение о виновности» бывшего президента.

В августа Дональду Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам, в том числе по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Он не признал свою вину. Почти 1 тыс. человек были обвинены в преступлениях, связанных с попыткой захвата Конгресса, более 460 признали себя виновными в участии в беспорядках.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса из-за несогласия с результатами выборов президента США 2020 года, в которых победил Джо Байден. В результате столкновений пять человек погибли, десятки пострадали.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Дональду Трампу подыскали поправку».

Лусине Баласян

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