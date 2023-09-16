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Коммерсантъ FM
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Спецпрокурор просит ограничить Трампа в высказываниях по делу о штурме Капитолия

Спецпрокурор США Джек Смит попросил Федеральный суд округа Колумбия ограничить возможность бывшего американского президента Дональда Трампа публично комментировать дело о штурме Капитолия, по которому он проходит обвиняемым, сообщает CNN.

По словам господина Смита, Дональд Трамп публикует об участниках процесса «подстрекательские сообщения», которые могут привести к «нападкам» на свидетелей и присяжных заседателей. По мнению спецпрокурора, в отношении господина Трампа необходимо применить «умеренные и допустимые ограничения,» которые затронут заявления, в которых будет идти речь о «личностях, показаниях или степени надежности предполагаемых свидетелей». Выступать с подобными заявления экс-президенту США необходимо запретить, полагает Джек Смит. Решение по его ходатайству пока еще не вынесено.

В августе нынешнего года Дональду Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам, в том числе по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Он не признал свою вину. Почти 1 тыс. человек были обвинены в преступлениях, связанных с попыткой захвата Конгресса, более 460 признали себя виновными в участии в беспорядках.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса из-за несогласия с результатами выборов президента США 2020 года, в которых победил Джо Байден. В результате столкновений пять человек погибли, десятки пострадали.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Дональду Трампу подыскали поправку».

Александр Кислов

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