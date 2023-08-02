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Коммерсантъ FM
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Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Большое федеральное жюри предъявило ему обвинения по четырем пунктам, по двум из которых грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум — до 20-ти. Об этом сообщили телеканал CNN и газета The New York Times. Позже выдвижение обвинений подтвердил спецпредставитель Джек Смит, который ведет расследование.

Как сообщают СМИ со ссылкой на документы суда, господину Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам:

  • сговоре с целью нарушения прав,
  • сговоре с целью обмана правительства,
  • препятствование официальному расследованию и сговоре с этой целью.

По данным CNN, Дональда Трампа проинформировали о выдвинутых обвинениях. Он также вызван в суд в Вашингтоне, округ Колумбия, в четверг, 3 августа. Как следует из судебных документов, у господина Трампа также было шесть сообщников.

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