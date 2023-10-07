Джек — потрошитель Трампа

Джек Смит, специальный прокурор, ведущий дело против Дональда Трампа, стал новой звездой Америки. В зависимости от отношения к Трампу американцы считают его или супергероем, или суперзлодеем. В чем, однако, они солидарны, так это в оценке его возможностей. Если в стране и есть человек, который может засудить Трампа, то это спецпрокурор Джек Смит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джек Смит изобрел собственный метод доказывания вины подсудимого, который может помочь ему и в деле Трампа Фото: J. Scott Applewhite / AP Дональда Трампа недавно признали виновным по делу о мошенничестве, но ему за это ничего не будет Фото: Alex Brandon / AP Следующая фотография 1 / 2 Джек Смит изобрел собственный метод доказывания вины подсудимого, который может помочь ему и в деле Трампа Фото: J. Scott Applewhite / AP Дональда Трампа недавно признали виновным по делу о мошенничестве, но ему за это ничего не будет Фото: Alex Brandon / AP

Дональд Трамп не скрывает, что ненавидит Джека Смита — специального прокурора, который ведет сразу два уголовных дела против него: о краже и сокрытии секретных документов и о попытках Трампа сохранить за собой Белый дом. Ненавидит и, похоже, боится. Об этом говорит хотя бы то, что Трамп, чье мастерство оскорбить оппонента, не знает равных, в случае со спецпрокурором сконцентрировался едва ли не исключительно на его личных качествах и внешности.

По версии экс-президента, тот не только «безумец» и «психопат», выглядящий «наркошей». У него еще и имя говорящее — имя лузера и фитюльки. Ну кто, на самом деле, будет воспринимать человека, которого зовут Джон (он же Джек) Смит?

В США проживает не менее 45 тыс. Джонов Смитов, а само сочетание имени и фамилии — третье по частотности в стране. Одних юристов с таким именем в США, если верить самой обширной базе данных по американским юристам — Martindale-Hubbel, было 324 на момент написания этой заметки.

Тем не менее только один из них известен всей стране, вызывает у ее граждан противоречивые, но одинаково сильные чувства и, как говорят многие эксперты, более всего подготовлен для того, чтобы отправить Трампа за решетку. Используя при этом не только блестящее знание законов, но и то самое мастерство, которым так часто и умело пользуется бывший президент США,— переход на личности.

Джек — повелитель присяжных

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В начале своей карьеры Смит сумел не потеряться среди более именитых коллег и брался за сложные дела

Фото: Charles Dharapak / AP В начале своей карьеры Смит сумел не потеряться среди более именитых коллег и брался за сложные дела

Фото: Charles Dharapak / AP

Многие истории об известных и успешных людях начинаются с того, что родились они и воспитывались если не в бедности, то в скромности и ничем в детстве не выделялись. История Смита — одна из них. Его семья — самый настоящий «средний класс» Америки. Отец Джека — инженер. Мать в основном занималась домом, хотя и подрабатывала, будучи специалистом в области обработки данных. И именно родители, как вспоминал Джек, подтолкнули его к карьере не просто юриста, а прокурора, защищающего интересы простых людей.

«Они платят налоги, соблюдают правила и рассчитывают, что госслужащие будут делать то же самое»,— говорил он в одном из интервью.

Джек сначала закончил Университет штата Нью-Йорк в Онеонте, затем Гарвардскую юридическую школу. Оба диплома были красными. А потом ему повезло. Его приняли на работу в окружную прокуратуру Манхэттена, причем сразу на должность заместителя окружного прокурора.

Окружным прокурором в то время был легендарный Роберт Моргентау, отправивший за решетку Марка Чепмена, убийцу Джона Леннона, совратителя несовершеннолетних рэпера Тупака Шакура и кучу других знаменитых преступников. Его заместителями в разное время служили не менее знаменитые люди — сын президента Джон Кеннеди-младший, бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, верховный судья Соня Сотомайор. На их фоне, да еще с таким именем нетрудно и потеряться, но Смит не потерялся.

Те, кто работал с ним, говорят, что он настоящий трудоголик. Случалось, что в одном зале суда он участвовал в отборе присяжных, пока в другом зале присяжные по еще одному его делу готовились вынести вердикт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К 40 годам у Смита был впечатляющий послужной список, во многом благодаря его блестящей работе в зале суда

Фото: Charles Dharapak / AP К 40 годам у Смита был впечатляющий послужной список, во многом благодаря его блестящей работе в зале суда

Фото: Charles Dharapak / AP

Джон Смит редко проигрывал, придумав свой собственный способ оказывать максимальное влияние на присяжных.

Выступая в суде, он не только и не столько обращался к собранным доказательствам, сколько убеждал присяжных в том, что обвиняемый — очень плохой человек. Чаще всего это работало.

Правда, однажды прокурор перегнул палку. В одном из вполне рутинных дел он принялся очернять обвиняемого, налегая на то, что тот отказался свидетельствовать против себя. По мнению Смита, это характеризовало обвиняемого как очень нехорошего человека. Присяжные с ним согласились. Но во время апелляции сторона защиты сумела убедить судью в том, что прокурор преступил черту, превратив гарантированное конституцией право в чуть ли не преступление. Обвиняемый вышел на свободу.

Еще одним качеством Смита, которому завидовали коллеги, было умение «раскалывать» самых враждебно настроенных свидетелей и подозреваемых. И это при том, что занимался он только особо тяжкими преступлениями — убийствами и теми, что совершены на сексуальной почве.

Такими же делами он занимался и перейдя из окружной прокуратуры штата в офис федерального прокурора по Восточному округу Нью-Йорка. Одно из самых громких его дел — осуждение полицейских, жестоко пытавших и изнасиловавших чернокожего Абнера Луиму. Дело получило международный резонанс.

Вскоре и сам Смит стал фигурой мирового масштаба: из США он переехал в Европу, заняв должность руководителя департамента расследований Международного уголовного суда (МУС). Там он проработал два года, а затем Министерство юстиции США пригласило его возглавить антикоррупционное подразделение — отдел по обеспечению честности публичной власти.

Джек-неудачник

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смит был назначен главой антикоррупционного поздразделения Минюста США, чтобы восстановить авторитет элитного подразделения, однако там его карьера пошла на спад

Фото: Jerry Lampen / AP Photo / AP Смит был назначен главой антикоррупционного поздразделения Минюста США, чтобы восстановить авторитет элитного подразделения, однако там его карьера пошла на спад

Фото: Jerry Lampen / AP Photo / AP

Казалось, сбылась мечта молодого Джека, желавшего бороться с бесчестными политиками и представителями власти. Тем не менее в те годы, в которые подразделением управлял Смит, к работе отдела было очень много претензий со стороны общественных борцов с коррупцией и журналистов. Он регулярно закрывал громкие дела по обвинению в коррупции сенаторов, членов Палаты представителей и губернаторов.

В газетах говорили, что Джон Смит или потерял запал, или оказался слишком податливым к давлению власть имущих. Более того, даже те громкие дела, которые Смит доводил до суда, нередко разваливались.

Пресса с удовольствием широко освещала каждый провал Смита. Друзья лишь сожалели о том, что пресса не обращала внимание на его важные, но не такие громкие успешные дела — осуждение десятков коррумпированных судей, разгром банд, состоявших из полицейских, сотрудников погранслужбы, организовывавших переход нелегалов через границу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2020 году произошла первая «встреча» спецпрокурора МУС Джона Смита с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, итог которой Трамп воспринял как оскорбление

Фото: Alex Brandon / AP В 2020 году произошла первая «встреча» спецпрокурора МУС Джона Смита с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, итог которой Трамп воспринял как оскорбление

Фото: Alex Brandon / AP

Смит проработал в Минюсте пять лет и ушел из него с понижением, став на два года окружным прокурором в штате Теннесси. А потом и вовсе ушел в коммерческую юриспруденцию, возглавив юридическую службу одной крупной корпорации.

То, что это не та работа, о которой он мечтал (несмотря на значительную разницу в зарплате), Смит понял уже через несколько месяцев. Не проработав в Hospital Corporation of America и года, он снова отправился в Европу, в знакомый ему МУС, уже на должность специального прокурора. И там он впервые схлестнулся с Дональдом Трампом.

Джек — оскорбитель Трампа

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп известен мстительным характером. Он не сразу вступает в полемику с оппонентами, а выжидает, чтобы нанести ответный удар

Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп известен мстительным характером. Он не сразу вступает в полемику с оппонентами, а выжидает, чтобы нанести ответный удар

Фото: Evan Vucci / AP

Шел 2020 год. Джек Смит был главным прокурором в МУС по военным преступлениям в Косово. Одним из основных его дел были сбор и подготовка к суду материалов на тогдашнего президента Косово Хашима Тачи, бывшего лидера Армии освобождения Косово, известной своими жуткими преступлениями и терактами. В конце июня, узнав о том, что Тачи отправился в Вашингтон с официальным визитом для встречи с президентом Трампом, Смит сделал неслыханное. Он публично представил обвинение МУС в адрес Тачи, когда самолет косовского лидера был уже в воздухе.

Обычно, говорят знакомые с работой организации люди, даже после того, как обвинительное заключение подготовлено, оно остается секретным еще несколько месяцев. Смит объяснил свою поспешность тем, что обвиняемый пытался помешать следствию и уйти от ответственности. Самолет президента Косово развернулся в воздухе.

Трампу бы поблагодарить Смита за то, что тот избавил его от необходимости фотографироваться с военным преступником. Но действия спецпрокурора МУС президент США воспринял как личное оскорбление.

Он запомнил Джека Смита. Настолько хорошо, что до сих пор поминает ему «отправку высокопоставленного правительственного чиновника в тюрьму только за его позитивное отношение» к Трампу. А в последний день своего президентства простил единственного политика федерального уровня, которого Джеку удалось отправить за решетку во время работы в Минюсте,— конгрессмена Рика Ренци.

Джек-преследователь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джек Смит обвинил Дональда Трампа в незаконном хранении сотен секретных документов после ухода с поста президента США Фото: Jacquelyn Martin / AP Джон Смит отвечает на вопросы прессы о деле Трампа в августе 2023 года Фото: J. Scott Applewhite / AP Следующая фотография 1 / 2 Джек Смит обвинил Дональда Трампа в незаконном хранении сотен секретных документов после ухода с поста президента США Фото: Jacquelyn Martin / AP Джон Смит отвечает на вопросы прессы о деле Трампа в августе 2023 года Фото: J. Scott Applewhite / AP

В ноябре прошлого года Джек Смит был назначен спецпрокурором по делу о возможной причастности Трампа или его помощников к вмешательству в процесс передачи власти избранному президенту Джо Байдену и по делу о краже секретных документов. Его статус очередного врага номер один Трампа был подтвержден.

При этом сторонники экс-президента так и не смогли доказать, что Смит предвзят по отношению к Трампу. Максимум, что удалось найти,— то, что его жена Кэти Шевиньи была сопродюсером документального фильма о Мишель Обаме, а в 2020 году выделила $1000 на предвыборную кампанию нынешнего президента США Джо Байдена.

Объявляя о назначении Джека Смита специальным прокурором по двум ключевым делам против Дональда Трампа, министр юстиции США Меррик Гарленд заявил, что это «правильный выбор для того, чтобы завершить эти дела объективно и безотлагательно». Знающие Смита люди говорят, что его агрессивность в том, что касается преследования преступников, может стать залогом того, что оба дела закончатся обвинительным приговором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Значки в поддержку спецпрокурора Смита Фото: Jacquelyn Martin / AP Сторонники президента Дональда Трампа пытаются прорваться через полицейский барьер у Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года Фото: Julio Cortez / AP Участник акции держит плакат «Заприте его» перед зданием Федерального суда в Вашингтоне в день заседания по делу Дональда Трампа Фото: Jacquelyn Martin / AP Следующая фотография 1 / 3 Значки в поддержку спецпрокурора Смита Фото: Jacquelyn Martin / AP Сторонники президента Дональда Трампа пытаются прорваться через полицейский барьер у Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года Фото: Julio Cortez / AP Участник акции держит плакат «Заприте его» перед зданием Федерального суда в Вашингтоне в день заседания по делу Дональда Трампа Фото: Jacquelyn Martin / AP

Многие республиканцы и их финансовые спонсоры, напротив, уверены, что Дональд Трамп только выигрывает от судебного преследования, подпитывая уверенность своих сторонников в том, что на него объявлена охота. «Думаю, что эти обвинения на самом деле помогают… Трампу (укрепить поддержку.— “Ъ”) со стороны избирателей на праймериз»,— цитирует Financial Times одного из виднейших спонсоров республиканцев, Артура Поупа, потратившего на поддержку родной партии не менее $40 млн.

Так что мало кто сомневается в том, что именно Джек Смит в конце концов посадит Дональда Трампа. Вопрос лишь в том, куда посадит. В тюрьму или в Белый дом.

Андрей Келекеев