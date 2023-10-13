«К подобного рода атакам власти готовились»

Нападение на учителей в школе французского Арраса совершил выходец из России: телеканал BFM сообщил, что мужчина по происхождению чеченец. Около 11 часов утра молодой человек, вооруженный ножом, пришел в среднюю школу, где и сам раньше учился. В результате нападения погиб учитель литературы, еще один педагог в реанимации. Также множественные раны получил охранник, состояние которого оценивается как критическое. Никто из школьников не пострадал. Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование произошедшего, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal Rossignol, Reuters Фото: Pascal Rossignol, Reuters

События развивались очень быстро. Нападавший проник на территорию, будучи вооруженным ножом, и беспорядочным образом атаковал присутствовавших в здании. В результате один из преподавателей школы погиб на месте, еще один был тяжело ранен, также охранник школы получил серьезные травмы, и сейчас медики борются за его жизнь.

Крайне мало пока что известно о мотивах нападавшего. Сообщается, что во время нападения он кричал: «Аллах акбар!». Молодой человек чеченского происхождения учился в этой школе и в целом вырос в городе Аррас. Ему всего 20 лет, по данным полиции, он находился в списке людей, связанных с всевозможной радикализацией. Также полиция сообщила, что, кроме него, был задержан и его брат, с которым сейчас общаются правоохранители.

Между тем к подобного рода атакам французские власти в какой-то мере готовились, и это было видно по последним заявлениям в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Пресс-секретарь правительства Оливье Веран заявил, что Франция опасается импорта этого конфликта в страну и в связи с этим ввела особый режим охраны порядка 500 объектов, связанных в том числе с еврейским культом и вероисповеданием.

Кроме этого, многие полицейские работают в состоянии повышенной готовности для того, чтобы ответить на подобного рода атаки либо же предупредить их, поскольку Франция неоднократно за последние десятилетия становилась местом подобных атак, так или иначе связанных с арабо-израильским конфликтом.

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