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Коммерсантъ FM
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Семь раз отмерь и семь отрежь

Меры господдержки промышленности могут сократить и расширить

В Белом доме развиваются два разнонаправленных тренда в отношении бюджетной помощи бизнесу из-за меняющейся ключевой ставки. Так, Минфин закономерно стремится ограничить бюджетные расходы и риски и предлагает ввести верхний предел кредитной ставки, выше которой бюджет не будет субсидировать льготные займы. Потребность в ограничениях связана с ростом стоимости кредита и потенциальных расходов казны — решение способно отчасти нивелировать привлекательность льготных программ и ограничить бюджетный импульс. Минпромторг же, в свою очередь, предлагает отказаться от ключевой ставки при расчете штрафов за невыполнение требований выдачи госсубсидий — возвращать в казну предлагается только часть субсидии, пропорциональную невыполненным обязательствам.

Встречные требования главы Минфина Антона Силуанова и вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова к господдержке могут привести к системным ее изменениям

Встречные требования главы Минфина Антона Силуанова и вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова к господдержке могут привести к системным ее изменениям

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Встречные требования главы Минфина Антона Силуанова и вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова к господдержке могут привести к системным ее изменениям

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Резкое повышение ключевой ставки и ожидание дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России вынуждают правительство искать новый баланс в оказании поддержки бизнесу из средств бюджета — дело в том, что большинство программ поддержки были привязаны к ключевой ставке ЦБ и принимались в период заметно более низких рыночных ставок. Вчера на regulation.gov.ru были опубликованы сразу два проекта поправок к постановлениям, регулирующим особенности господдержки.

В частности, Минфин подготовил изменения в расчет параметров федерального субсидирования процентной ставки по кредитам, облигационным займам и договорам лизинга. Ведомство предлагает определить потолок конечной ставки, при превышении которого субсидирование осуществляться не будет. Диапазон верхнего предела конечной ставки кредитования при этом предлагается скорректировать в сторону уменьшения — из-за сужения диапазона кредитных ставок по предоставляемым кредитам с 2016 года (тогда было принято постановление №702 «О применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования…», в которое вносятся изменения).

Авторы проекта в пояснительной записке указывают, что проект потребовался в связи с расширением практики предоставления субсидий по кредитам с плавающей ставкой. При этом прямо обозначено, что изменения направлены на «минимизацию бюджетных рисков при осуществлении такого субсидирования». В ведомстве полагают, что на достижение целей госпрограмм изменения не повлияют. Впрочем, в условиях высокой ставки ЦБ доступность кредитования во многом будет зависеть как раз от «потолка» — решение способно снизить привлекательность льготных программ. Как правило, программы субсидирования сконцентрированы в приоритетных для государства отраслях, поэтому говорить о полном отсутствии эффекта вряд ли можно.

Второй же проект постановления опубликован вчера Минпромторгом и затрагивает интересы лизинговых компаний и предприятий-лизингополучателей. Поправки предлагается внести в правила предоставления субсидий для стимулирования спроса и повышения конкурентоспособности российской промышленной продукции (постановление №1908 от 27 декабря 2019 года) — они смягчают ответственность лизинговых компаний, если они не смогли выполнить условия соглашения о субсидии при предоставлении скидки лизингополучателям. Сейчас в случае недостижения взятых на себя обязательств бизнес должен вернуть в бюджет субсидии и пени за каждый день просрочки — пени при этом привязаны к ключевой ставке. В случае изменений никакие штрафы за просрочку бизнесу платить не придется: в бюджет нужно будет вернуть лишь средства субсидии, и то только пропорционально недостижению планов. При этом в случае форс-мажора предприятия могут и вовсе не возвращать средства субсидии в бюджет, раньше такие послабления распространялись только на пени. Проект Минпромторга предусматривает также возможность переноса предоставления актов приемки-передачи оборудования в лизинг. В ведомстве объясняют, что из-за запрета на ввоз санкционного оборудования в РФ предприятия легкой промышленности вынуждены доставлять его через «дружественные» страны, что ведет к увеличению сроков поставки или замене поставщика. «Анализ правоприменительной практики, обусловившей необходимость изменения правового регулирования, не проводился»,— признают авторы.

В Минпромторге полагают, что возврата части средств, пропорциональной масштабу невыполнения условий, будет достаточно, нынешние же условия могут нанести несоразмерный ущерб компаниям в легкой промышленности, и без того страдающим от западных санкций. При этом планов фронтального пересмотра условий субсидирования промышленности в ведомстве нет — они сильно варьируются от отрасли к отрасли и требуют индивидуальной подстройки, сказал “Ъ” источник в Минпромторге. Впрочем, ведомство ранее предлагало разрешить корректировку и самих целевых показателей субсидий — для резидентов промкластеров (см. “Ъ” от 18 сентября).

Отметим, что пересмотр подходов к субсидированию процентных ставок, спровоцированный изменением денежно-кредитных условий, может стать еще одним аргументом для реформы системы всей господдержки. Ранее риски сокращения доходной части бюджета стимулировали Минфин к разработке единой модели конкурентного распределения всех бюджетных субсидий и грантов в форме субсидий и стандартизации требований к документам, которыми такие льготы оформляются (см. “Ъ” от 24 мая и 12 июля). Ведомства ждут и собственно содержательные изменения при распределении мер господдержки: планы правительства по технологическому развитию потребуют сконцентрировать бюджетную помощь на общих приоритетах, отказавшись от принципа независимых вертикалей с несогласованными программами поддержки (см. “Ъ” от 25 сентября).

Диана Галиева, Олег Сапожков

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