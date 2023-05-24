Субсидиям добавят прозрачности

Минфин готовится к внедрению более прозрачного подхода к процессу распределения бюджетных субсидий среди юридических и физических лиц. Подготовленным проектом правительственного постановления предполагается унифицировать правила отбора получателей такого вида поддержки, а также автоматизировать процесс, замкнув его на системе «Электронного бюджета». Действующие правила выделения поддержки бизнесу за счет бюджетов ранее признавались недостаточно прозрачными и эффективными, в том числе из-за концентрации мер в рамках разных механизмов на одних и тех же компаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства, регламентирующего порядок отбора получателей субсидий, предоставляемых юрлицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам — производителям товаров, работ и услуг (ст. 78 и 78.1 Бюджетного кодекса).

Отметим, что в прошлом году ведомство инициировало поправки к Бюджетному кодексу, меняющие правила распределения субсидий за счет унификации процесса и его перевода в электронный формат. Действующая схема ранее называлась недостаточно эффективной и фрагментированной, поскольку она регулируется многочисленными ведомственными актами и не увязана с показателями эффективности. «Сложившаяся практика… характеризуется сложностью для получателя поддержки получения информации о существующих мерах поддержки, непрозрачностью процесса планирования и распределения бюджетных средств, отсутствием обоснованного результата»,— отмечал тогда Минфин в пояснительной записке к поправкам (см. “Ъ” от 11 мая 2022 года).

Как сейчас пояснили “Ъ” в ведомстве, законом о федеральном бюджете на 2023 год предусмотрено предоставление субсидий на сумму около 1,9 трлн руб. «Информация об объеме таких субсидий, предоставляемых из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, будет доступна после вступления для них в силу положений постановления с 1 января 2025 года и начала проведения ими отбора получателей субсидий в соответствии с положениями порядка на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки»,— добавляют в ведомстве. Другими словам, объемы такой поддержки производителей за счет бюджетов регионов и муниципалитетов будут определены позже.

Согласно проекту, отбор получателей субсидий будет проводиться в электронном виде — в ГИС «Электронный бюджет» или на сайтах региональных и муниципальных информационных систем. Будет два способа отбора получателей — конкурсный (исходя из лучших условий достижения результатов предоставления субсидии) и через запрос предложений (исходя из соответствия критериям господдержки и очередности подачи заявок). Сохранение формального подхода при запросе предложений может объясняться отсутствием внятных критериев эффективности для разных отраслей и недостаточностью конкуренции. Конкретный способ отбора получателей субсидий определят ведомства — главные распорядители бюджетных средств (ГРБС). Перед отбором они могут создать комиссию, которая займется рассмотрением и оценкой заявок участников, либо привлечь экспертов для этих же целей.

Претендовать на участие в отборе на субсидии и гранты не смогут иностранные юридические лица и офшорные компании, которые, как известно, действующим законодательством отлучены от господдержки. Рассчитывать на субсидию также не смогут компании, которые уже получают бюджетное финансирование для достижения тех же целей,— это должно снять проблему «коллекционирования» компаниями льгот, предоставляемых по линии разных ведомств и бюджетных механизмов.

Кроме того, ГРБС могут установить другие ограничения для получателей: например, участник не должен находиться в процессе реорганизации и ликвидации, иметь задолженность по налогам и страховым взносам, а также по возврату других субсидий. Отдельно в проекте описаны требования к получателям субсидий из числа банков и лизинговых компаний. Новые правила начнут действовать с 2024 года, если речь идет о средствах федерального бюджета, и годом позже — если субсидии и гранты предоставляются из региональных и местных бюджетов.

Диана Галиева