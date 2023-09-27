Искусственный интеллект не съезжает с импортной базы

В правительстве разработали ряд мер борьбы с нехваткой вычислительных мощностей для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Вчера на профильной стратегической сессии в Белом доме глава Минэкономики Максим Решетников рассказал о планах запустить льготное кредитование закупок в том числе импортной компонентной базы для суперкомпьютеров, а также предоставить скидки на электроэнергию для нужных вычислительных проектов. Созданные за счет этого российские решения в области ИИ предполагается экспортировать в «дружественные» страны ЕАЭС, ШОС и БРИКС, но господдержку отрасли всегда проще начать, чем свернуть без потери конкурентоспособности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономического развития России Максим Решетников

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Министр экономического развития России Максим Решетников

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Михаил Мишустин провел вчера в Координационном центре правительства стратегическую сессию по развитию ИИ. По его словам, Белый дом в 2024 году направит на развитие этой цифровой технологии 5,2 млрд руб. Кроме того, правительство подготовит обновленную Национальную стратегию в области ИИ до 2030 года (нынешняя была разработана еще в довоенном 2019 году). По словам премьера, выполнение обновленных планов позволит обеспечить рост вычислительных мощностей и запуск венчурного финансирования на средней стадии реализации проектов, а также снятие регуляторных барьеров.

При этом именно нехватка вычислительных мощностей, как полагают в Минэкономики, является первоочередной проблемой развития ИИ. Для ее решения Минэкономики и Минцифры разработали ряд специальных мер. «Предлагаем на инвестиционной стадии запустить льготный кредит для закупки компонентов для суперкомпьютеров. При переходе к операционной фазе — снизить финансовую нагрузку на бизнес за счет ускоренной амортизации на оборудование»,— заявил глава Минэкономики Максим Решетников. Как отмечается в справке Минэкономики к стратегической сессии, льготное кредиты могут распространить на закупку и импортной компонентной базы. Еще одно предложение — ввести при переходе к операционной фазе проектов ИИ льготный тариф на электроэнергию, для чего Минэнерго создаст реестр мощностей для вычислений, а Минцифры будет определять, какие из них должны получать преференции.

Отметим, решением вопросов обеспечения разработчиков чипами и организации собственного производства параллельно занимается Минпромторг, однако это слишком долгосрочная программа, в оценках вероятности успеха которой эксперты расходятся. При этом после начала военных действий на Украине иностранные производители процессоров начали ограничивать поставки в РФ, в том числе Intel, AMD и другие. Отказалась от работы с Россией и тайваньская TSMC, ключевой партнер отечественных дизайн-центров микроэлектроники. По мнению участников рынка, полностью заместить американские чипы аналогами не получится (см. “Ъ” от 16 марта).

В то же время, как отметил по итогам мероприятия вице-премьер Дмитрий Чернышенко, поддержка и льготный доступ к вычислительным мощностям для разработки ИИ необходимы сейчас около 5 тыс. организаций. По словам Максима Решетникова, меры позволят специалистам создать не менее трех общих и десять отраслевых больших фундаментальных моделей. Все созданные цифровые решения министр предлагает продвигать на рынки дружественных государств — соответствующие двусторонние переговоры проводятся со странами ЕАЭС, ШОС, БРИКС.

Отметим, что де-факто в Белом доме предлагают субсидировать важную для него отрасль ИИ (см. “Ъ” от 19 июня). Однако такая господдержка несет в себе риски зависимости сферы от субсидий и потери конкурентоспособности при их отмене. Опыт решения проблемы у государства есть: после реформы промышленной политики в 2018 году поддержку получали только отрасли, конкурентные на внешних рынках, и только в обмен на увеличение экспорта (что вынуждало их в том числе конкурировать с иностранными производителями по цене), но после начала военной операции РФ на Украине по мере самоизоляции российской экономики Минпромторг все чаще готов отступать от этого принципа ради обеспечения решения текущих задач бюджетными вливаниями.

Венера Петрова, Олег Сапожков