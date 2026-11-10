Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциями МГКЛ
Мосбиржа запустила дискретный аукцион по бумагам МГКЛ (головная компания группы «Мосгорломбард»). По данным на 17:49 мск, цена акций составила 0,42 руб., отклонение — минус 22%. Снижение на 20% и более фиксировалось непрерывно в течение пяти минут.
Дискретный аукцион в режиме основных торгов «T+» стартовал в 17:53 мск. Его окончание и возобновление торгов запланированы на 18:23 мск. Механизм применяется при отклонении цены более чем на 20% за 10 минут.
Дискретный аукцион состоит из трех этапов по 10 минут. После торги возобновляются в штатном режиме. В течение дня по одной бумаге может проводиться не более двух таких аукционов, если она не входит в базу расчета индекса Мосбиржи.