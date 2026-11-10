Майкл Кэррик попал в увольнительную ситуацию

О том, что в ближайшие дни Майкл Кэррик, скорее всего, будет уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщили все ведущие британские медиаресурсы, такие как BBC, The Guardian, Sky Sports. По их данным, решение о его отставке будет принято в среду, 11 ноября, на совещании в Монако. В нем примут участие совладелец клуба Джим Рэтклифф, а также два его исполнительных директора — Омар Беррада и Джейсон Уилкокс. Различные издания солидарны в том, что Майкл Кэррик сразу после него пополнит уже очень длинный список тренеров, в которых манчестерские руководители видели тех, кто способен вернуть команде былое величие, но которые так и не смогли оправдать оказанное им доверие и быстро команду покинули.