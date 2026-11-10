Майкл Кэррик попал в увольнительную ситуацию
«Манчестер Юнайтед» опять будет менять тренера
Майкл Кэррик в ближайшие дни, судя по всему, пополнит уже очень длинный список тренеров, которые были призваны вернуть «Манчестер Юнайтед» утраченное после ухода с поста его наставника в 2013 году Алекса Фергюсона величие, но провалились и были быстро отправлены в отставку. Переживающий что-то вроде перманентного кризиса клуб-гигант собирается уволить Кэррика на фоне не просто посредственных, а кошмарных результатов в текущем сезоне. В чемпионате Англии манчестерцы уже опустились в «зону вылета».
О том, что в ближайшие дни Майкл Кэррик, скорее всего, будет уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщили все ведущие британские медиаресурсы, такие как BBC, The Guardian, Sky Sports. По их данным, решение о его отставке будет принято в среду, 11 ноября, на совещании в Монако. В нем примут участие совладелец клуба Джим Рэтклифф, а также два его исполнительных директора — Омар Беррада и Джейсон Уилкокс. Различные издания солидарны в том, что Майкл Кэррик сразу после него пополнит уже очень длинный список тренеров, в которых манчестерские руководители видели тех, кто способен вернуть команде былое величие, но которые так и не смогли оправдать оказанное им доверие и быстро команду покинули.
Это величие клубом, остающимся одним из самых популярных и дорогих футбольных брендов, было утеряно в 2013 году — в момент выхода на пенсию превратившего его в регулярно добывающего престижные титулы гиганта легендарного Алекса Фергюсона. После этого освобожденная Фергюсоном должность доставалась специалистам с разным тренерским бэкграундом — ярким и скромным. До Кэррика в эти 13 лет ее занимали Дэвид Мойес, Луи ван Гал, Жозе Моуринью, Уле-Гуннар Сульшер, Ральф Рангник, Эрик тен Хаг, Рубен Аморим.
Некоторым из них удавалось добыть трофеи. Но все они — за выигрыши Кубка Англии, Кубка английской лиги, Лиги Европы — выглядели второстепенными по меркам гранда, не выпадающего из топ-десятки Deloitte Money League, рейтинга, ранжирующего клубы по полученным за сезон доходам. Именно на лидерство в сильнейшей лиге мира и европейском футболе в целом он претендовать перестал.
Майкл Кэррик на самом деле, как и несколько его предшественников, некоторое время казался исключительно удачной для «Манчестер Юнайтед» находкой, человеком, готовым избавить его от страданий.
Пост бывший полузащитник команды с неказистым тренерским послужным списком получил посреди прошлого сезона, в январе 2026 года. Кэррика назначили наставником вместо португальца Рубена Аморима, при котором «Манчестер Юнайтед» смотрелся совсем уж бледно.
С Кэрриком же он моментально преобразился. «Манчестер Юнайтед» блестяще провел вторую половину чемпионата Англии, победив в том числе взявший в итоге золото «Арсенал», и взлетел на третью строчку в таблице — прекрасный исход первенства по его современным стандартам. Майкла Кэррика даже номинировали на звание лучшего тренера Английской премьер-лиги.
Однако надежды на то, что у взлета будет соответствующее продолжение, не оправдались. Более того, сезон текущий похож для «Манчестер Юнайтед» на сплошной кошмар. Он уже успел вылететь из Кубка английской лиги. В Лиге чемпионов клуб в четырех турах поровну поделил выигрыши и поражения (то, что ему нанес итальянский дебютант турнира «Комо» — со счетом 4:1,— было исключительно болезненным) и идет в регулярном первенстве 17-м.
Но хуже всего дела у «Манчестер Юнайтед» обстоят в английском первенстве. В нем он свою последнюю победу одержал в августе. Это был матч второго тура с «Ипсвичем». С тех пор манчестерцы в восьми встречах никого не смогли одолеть. А воскресная ничья — 4:4 — с «Астон Виллой» опустила их на 18-е, третье с конца, место в турнирной таблице, в «зону вылета». При этом сам Кэррик, так бодро стартовавший, по проценту выигранных официальных матчей — 46,9% — уже приблизился к худшим тренерам в истории клуба.
Британские издания, не дожидаясь формального объявления о его отставке, уже составили списки наиболее вероятных сменщиков Майкла Кэррика.
Чаще всего в них упоминаются четыре фамилии. Это действующий главный тренер сборной США Маурисио Почеттино, бывший главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман, известный итальянский специалист Антонио Конте, летом покинувший «Наполи», а также ранее долго и плодотворно трудившийся в «Ньюкасле» Эдди Хау.