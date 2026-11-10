Рубио анонсировал переговоры США, России и Китая на тему ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп хочет провести трехсторонние переговоры с руководством Китая и России, чтобы обсудить тему ядерного оружия. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, стороны уже работают над организацией такой встречи.
«Президент хочет, чтобы такая встреча состоялась, если возможно. Мы считаем, что это должно быть возможным, и среди тем он считает, что нужно обсуждать статус ядерного оружия в мире»,— сказал господин Рубио на пресс-конференции саммита G7 в Париже (трансляцию вел Magno News).
Потенциальная площадка для встречи лидеров России, США и Китая — саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится 18–19 ноября в Шэньчжэне. Стороны уже обсуждают повестку возможной встречи, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О контактах по поводу возможных переговоров сообщала и китайская сторона. При этом господин Песков заявлял, что власти КНР не намерены затрагивать тему ядерного разоружения.