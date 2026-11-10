Рубио анонсировал переговоры США, России и Китая на тему ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп хочет провести трехсторонние переговоры с руководством Китая и России, чтобы обсудить тему ядерного оружия. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, стороны уже работают над организацией такой встречи.