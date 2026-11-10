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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Происшествия

Не клинический случай

В Москве убили главврача частной клиники «КМ-Клиник»
В Новой Москве обнаружили тело главного врача частной столичной «КМ-Клиник» Марины Каган. Подозреваемым в преступлении стал 30-летний гражданин Германии, которого задержали сотрудники полиции и следователи СКР.
Главный врач частной столичной «КМ-Клиник» Марина Каган

Главный врач частной столичной «КМ-Клиник» Марина Каган

КМ «Клиник»

Марину Каган нашел сын на лестнице ее частного дома в районе премиум-квартала Вороново. Он же вызвал полицию на место происшествия. На теле 60-летней женщины были обнаружены многочисленные следы побоев и удушения. С участка пропал автомобиль госпожи Каган.
Осмотрев место происшествия, следователи СКР возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК). Однако впоследствии оно может быть переквалифицировано на убийство (ст. 105 УК). Расследование преступления поставили на контроль в столичной прокуратуре.
На подозреваемого силовики вышли по горячим следам. Им оказался 30-летний гражданин Германии по имени Даниэль К. Иностранец приехал в Москву погостить у знакомых, а также планировал пройти лечение в России с помощью Марины Каган. По другой информации, немец мог быть постоянным пациентом главврача на частной основе. Познакомиться они могли пару лет назад. По информации “Ъ”, с 2024 года Марина Каган являлась действительным членом Европейской академии естественных наук и Европейской академии медицинских наук в немецком Ганновере.
Соседи погибшей рассказали, что незадолго до убийства из дома госпожи Каган доносились крики и звуки ссоры. Предположительно, между женщиной и гостем произошел конфликт, во время которого иностранец избил и задушил потерпевшую.
Затем он попытался скрыться на автомобиле жертвы, уехав в Малоярославец Калужской области, где его и задержала полиция. После этого подозреваемого доставили в подразделение столичного СКР для проведения следственных действий и выяснения в том числе мотива преступления.

Марина Каган имела стаж врача более 36 лет. Уроженка Нижнего Тагила, в 1989 году она окончила Кемеровский государственный мединститут по специальности «педиатрия», а в 1990 году прошла первичную специализацию по ультразвуковым методам исследования. Впоследствии врач освоила направления эндокринологии, маммологии, гастроэнтерологии, акушерства и гинекологии. Кроме того, госпожа Каган специализировалась на допплеровском исследовании сердца и сосудов. Главой «КМ-Клиник» врач стала в 2006 году. В 2014 году она получила степень доктора медицинских наук, а еще через два года ее наградили почетной медалью Ильи Мечникова за вклад в укрепление здоровья нации. В 2020 году госпожа Каган получила медаль «Рыцарь науки и искусств» РАН.

Вскоре после появления информации о смерти Марины Каган «КМ-Клиник» выпустила официальное сообщение с подтверждением гибели главврача. «Для нас она была прежде всего человеком, который создавал атмосферу клиники. <…> За ее плечами — тысячи пациентов, которым она помогла, и коллеги, для которых она стала наставником и примером профессионализма»,— говорится в нем.

Авторы

  • Никита Черненко
    Никита Черненко
    корреспондент