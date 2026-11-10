Не клинический случай

Марина Каган имела стаж врача более 36 лет. Уроженка Нижнего Тагила, в 1989 году она окончила Кемеровский государственный мединститут по специальности «педиатрия», а в 1990 году прошла первичную специализацию по ультразвуковым методам исследования. Впоследствии врач освоила направления эндокринологии, маммологии, гастроэнтерологии, акушерства и гинекологии. Кроме того, госпожа Каган специализировалась на допплеровском исследовании сердца и сосудов. Главой «КМ-Клиник» врач стала в 2006 году. В 2014 году она получила степень доктора медицинских наук, а еще через два года ее наградили почетной медалью Ильи Мечникова за вклад в укрепление здоровья нации. В 2020 году госпожа Каган получила медаль «Рыцарь науки и искусств» РАН.