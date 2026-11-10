Задержана первый замминистра культуры Республики Алтай по делу о мошенничестве
Правоохранители задержали первого заместителя министра культуры Республики Алтай и директора подведомственного учреждения. Им вменяют в вину мошенничество и (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает СУ СКР региона. По данным сайта министерства культуры республики, эту должность с ноября 2025 года занимает Лариса Стрельникова.
Согласно версии следствия, с сентября 2023 года по ноябрь 2026-го фигурантки дела заключили фиктивные договоры на выполнение коммунально-бытовых работ и оказание транспортных услуг. Полученные средства сообщники присвоили себе, установили правоохранители.
Кроме того, они присвоили часть премий, которые должны были быть выплачены руководителям учреждений, подведомственных минкультуры Республики Алтай. Ущерб следствием оценивается более чем в 2,4 млн руб.