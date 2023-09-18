Санкции не отменят субсидии

Минпромторг готов предоставить послабления резидентам промышленных кластеров в случае, если они взялись за проекты по производству импортозамещающей продукции, но из-за санкций не смогли выполнить заявленные планы. Если производство все же было организовано, показатели могут быть скорректированы, а бюджетное субсидирование прекращено без последствий — сейчас при недостижении обещанных целей по подобным проектам инвестор обязан вернуть полученные из бюджета деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минпромторг предлагает смягчить требования по отзыву субсидий, если при импортозамещении что-то пошло не так

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Минпромторг предлагает смягчить требования по отзыву субсидий, если при импортозамещении что-то пошло не так

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, предусматривающий послабления участникам промышленных кластеров в случае, если они взялись за проекты по производству продукции в рамках импортозамещения. Речь идет о запущенной в 2016 году программе компенсации затрат для таких инвесторов — до 30% расходов на реализацию проекта, но не более 300 млн руб. С 2023 года в программе действуют новые условия, предусматривающие возмещение за счет бюджета до 50% затрат на приобретение стартовых партий комплектующих, произведенных другими участниками кластера,— в пределах 150 млн руб. (см. “Ъ” от 30 декабря 2022 года).

Проектом постановления для тех, кто заключил соглашение о получении субсидий до конца 2023 года, предлагается разрешить корректировку целевых показателей в случае, если достичь их не удается из-за санкций. Например, заявленные показатели по объему производства промышленной продукции и ее реализации можно будет заменить на целевое количество созданных рабочих мест путем заключения дополнительного соглашения. Дальнейшее выделение субсидий из бюджета при этом будет прекращено. Для этого необходимо документально подтвердить невозможность достижения показателей в связи с санкциями, а также факт организации производства промышленной продукции в целях импортозамещения и объемы ее выпуска.

Эту инициативу Минпромторг объяснил тем, что в 2022 году инвесторы сообщали о рисках недостижения заявленных результатов в силу, например, запрета поставок оборудования и экспорта конечной продукции. При этом, добавляют в ведомстве, сообщавшие о подобных рисках участники промкластеров завершили основные мероприятия совместных проектов — линии запущены, производство импортозамещающей продукции организовано — и, соответственно, уже нет потребности в дальнейшем получении субсидий.

После принятия изменений прекращение субсидирования не обернется для инвесторов штрафными санкциями — в «обычном» режиме при невыполнении заявленных показателей выделенные бюджетом средства необходимо вернуть, причем в довольно короткие сроки. Отметим, что механизм поддержки участников промышленных кластеров предусматривает некоторые поблажки на случай санкций, однако не столь значительные: это возможность снижать полугодовые значения показателей эффективности, необходимые для достижения результатов получения субсидии, или же продлевать срок реализации проекта максимум на год.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко считает инициативу крайне актуальной для участников промышленных кластеров, хотя и отмечает «не самое быстрое реагирование на чаяния бизнеса» — многие инвесторы ждали такого решения еще год-два назад. «Когда меняется конъюнктура рынка и российские организации, например, перестают получать импортные комплектующие, материалы и оборудование, это приводит к тому, что бизнес оказывается без вины виноватым: инвесторы получали субсидии, брали на себя обязательства, начинали реализовывать проекты, но многие в силу форс-мажорных обстоятельств попали в ситуацию, когда проект не был вовремя начат или не был реализован до конца»,— поясняет он. Такие обстоятельства, говорит Андрей Шпиленко, никак не учитывались: целевые показатели оставались прежними, и при их недостижении инвестор был обязан вернуть субсидию в полном размере.

Евгения Крючкова