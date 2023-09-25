Высокотехнологичная упрощенка

Подготовленный Минэкономики законопроект «О технологической политике» должен устранить разрыв между наукой и промышленностью с устоявшейся практикой «патентов на полку» и закупкой готовых технологических решений. Документ, как предполагается, станет законом весной 2024 года и позволит де-факто запустить в РФ новую ветку госполитики – технологическую политику, подчинив ее двум параллельным процессам — развитию приоритетных технологий (которые с учетом потребностей рынка определит государство) и собственно развитию инфраструктуры для свободного освоения перспективных технологий. Законопроектом обсуждается и создание специальных правовых режимов, позволяющих изъятия из общего регулирования ради ускоренной разработки технологий и обеспечения долгосрочных изменений в этом развитии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом закона «О технологической политике в РФ» — документ подготовлен Минэкономики в развитие концепции технологического развития РФ до 2030 года, принятой в мае 2023 года и задающей ориентиры госполитики на пути к «технологическому суверенитету», инновационному росту экономики и импортозамещению. Документ должен согласовать между собой промышленную и научную политику, подчинив их единой логике — достижению целей технологического развития. «Логика исполнения закона о технологической политике будет заключаться в том, что на его основании можно будет устанавливать приоритеты как для промышленной, так и де-факто формировать заказ для научно-технической политики»,— поясняют “Ъ” в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. В Минэкономики добавляют, что законопроект писали таким образом, чтобы он встроился в существующую архитектуру и не приходилось корректировать действующие законы.

Приоритеты технологического развития будут формироваться в виде перечней критических (необходимых уже сейчас) и сквозных (на долгосрочную перспективу) технологий. Базой для критических станут проекты технологического суверенитета (их сейчас десять — от производства станков, лекарств и медизделий до судов, самолетов и гражданских беспилотников). Принцип определения критических технологий такой: проект «техносуверенитета» раскладывается на ключевые этапы производства — необходимые, но выпадающие технологии вносятся в перечень критических.

Конструкция в области импортозамещения при этом становится более жесткой — должны быть интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), люди и компетенции, средства производства (это поможет исключить практику «переклеивания» ярлыков и маскировки условно китайской продукции под российскую). Важнее при этом станет не перенос производств в РФ как таковой, а обеспечение производства под национальным контролем (например, в других странах под контролем российских юрлиц).

Для определения сквозных технологий правительство переосмысливает механизм форсайта — речь идет о прикладном научном прогнозе на горизонте 10–15 лет с ежегодной актуализацией (базой могут стать прогнозы «Национальной технологической инициативы»), а на выходе должен быть перечень конкретных технологий. Для развития критических и сквозных технологий будут включаться в основном существующие меры поддержки, но изменится логика их распределения. Ведомствам, работающим сейчас де-факто как независимые вертикали с разрозненными механизмами поддержки, необходимо в рамках своих же полномочий сконцентрировать бюджетную помощь на новых приоритетах. Сейчас насчитывается порядка 200 инструментов поддержки технологических инноваций, которые требуют инвентаризации и фокусировки, объемы финансирования механизмов концепции технологического суверенитета ранее оценивались в 3 трлн руб. В правительстве при одобрении проекта бюджета на 2024–2026 годы технологическое развитие назвали одним из приоритетных направлений.

Источник “Ъ” в правительстве считает перестройку работы ведомств одним из наиболее трудных этапов реализации новой политики. Ведомства, напомним, противились изменениям работы в рамках реформы контроля и надзора, надеясь сохранить большую автономию. Не без сопротивления в 2018 году состоялась реформа господдержки в промышленности, где удалось отменить многочисленные отраслевые субсидии, заменив их единым критерием ежегодного роста экспорта. Увеличится и роль госкомпаний в развитии технологий — действующие программы инновационного развития, формально выполняемые и перевыполняемые госкомпаниями из-за привязки к KPI менеджмента, будут перезагружены с учетом приоритетов.

Еще один трек — формирование благоприятной среды для ускоренной разработки и внедрения инноваций. Если в первом случае при создании приоритетов речь идет о координирующей роли государства, то во втором — об институциональной, то есть государство обеспечит условия, при которых бизнес будет заинтересован в создании инноваций. В законопроекте речь идет об инфраструктуре технологического развития — для проектирования, разработки и развития технологий, для их тестирования, для защиты и охраны прав на РИД, а также опытного и мелкосерийного производства. Также документ уточняет и закрепляет право на риск как допущение возможности недостижения запланированных эффектов, правила оценки эффективности средств еще будут детализированы.

Законопроект определяет права и обязанности в области технологической политики президента, федеральных, региональных и муниципальных госорганов, институтов инновационного развития, госкорпораций и госкомпаний, а также РАН. Документ также вводит понятия высокотехнологичной продукции, деятельности в сфере технологического развития, ключевого технического решения, технологических посредников и так далее. Одна из крупных новаций — специальные правовые режимы для поддержки текущего уровня производства высокотехнологичной продукции, поддержки ускоренной разработки технологий, а также поддержки долгосрочных изменений. Режим не ограничен территориально, только во времени, предполагает точечные изъятия из регулирования и отводится на уровень президента. Среди возможных конструкций — особенности распоряжения исключительными правами, ускоренная сертификация технологий, особые правила раскрытия информации при экспорте и импорте технологий.

В экономическом блоке правительства рассчитывают, что законопроект будет принят не позднее весенней сессии Госдумы в 2024 году.

Что говорят о проекте институциональные инноваторы Законопроект «О технологической политике РФ» разрабатывался с привлечением экспертного и научного сообщества, рынка и заинтересованных ведомств. В «Росатоме» считают, что принятие законопроекта позволит значительно повысить эффективность реализации проектов разработки и внедрения отечественных технологий, в том числе за счет определения приоритетов и концентрации на их развитии ресурсов государства и бизнеса. «К таким приоритетам относятся развиваемые госкорпорацией "Росатом", как субъектом технологической политики, технологии и продукты в области атомной энергетики, ядерная медицина, новые перспективные материалы и технологии»,— добавляют там. Вице-президент, директор по развитию и планированию фонда «Сколково» Сергей Израйлит указывает, что инструменты, заложенные в новом законе, помогут систематизировать роли и увеличить информированность всех участников инновационной деятельности — от стартапа до государства. «Оптимизация внутренних процессов ускорит формирование цепочек трансфера сквозных и критических технологий из науки в промышленность. Таким образом, новый закон поможет проложить короткий путь для технологических компаний на рынок и укрепить технологический суверенитет России»,— добавляет он. Он также рассчитывает, что опыт «Сколково» в области налаживания взаимодействия производителей и заказчиков технологий и создания правовых режимов позволит фонду выступить в роли технологического брокера. Диана Галиева

Диана Галиева