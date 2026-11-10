Во Франции мужчина похитил и сжег частицу мощей святого Николая

Медальон находился под статуей святого Николая в часовне базилики коммуны Сен-Никола-де-Пор. Внутри хранился фрагмент кости размером около 1–2 см. О краже сообщил священник базилики. Полиция установила личность похитителя при помощи записей с систем видеонаблюдения. Мужчина был задержан у себя дома. Он признался, что разбил стекло, защищавшее медальон, а затем сжег реликвию. По словам злоумышленника, он действовал спонтанно, «движимый желанием уничтожить предмет, который считал символом фетишизма».