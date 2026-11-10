Во Франции мужчина похитил и сжег частицу мощей святого Николая
Французская полиция задержала мужчину по подозрению в краже медальона с фрагментом мощей святого Николая из базилики Сен-Никола-де-Пор (Лотарингия). Задержанный признался, что сжег реликвию. Об этом пишет Tribune de France. В ближайшее время злоумышленник должен предстать перед судом.
Медальон находился под статуей святого Николая в часовне базилики коммуны Сен-Никола-де-Пор. Внутри хранился фрагмент кости размером около 1–2 см. О краже сообщил священник базилики. Полиция установила личность похитителя при помощи записей с систем видеонаблюдения. Мужчина был задержан у себя дома. Он признался, что разбил стекло, защищавшее медальон, а затем сжег реликвию. По словам злоумышленника, он действовал спонтанно, «движимый желанием уничтожить предмет, который считал символом фетишизма».
По данным канала France 3 Grand Est, это уже третий случай вандализма или кражи в этой базилике в 2026 году. Французские СМИ отмечают рост числа случаев хищения или порчи религиозных предметов в церквях. В период с 2024 по 2025 год было зарегистрировано 538 краж.