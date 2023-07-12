Госстимулирование берут под особый контроль

Белый дом достраивает единую систему цифрового учета денег, которые бюджет вливает в стимулирование экономики и ее адаптацию к новым условиям. Минфин вчера опубликовал проект общих требований правительства к оформлению решений о конкурентном предоставлении всех бюджетных субсидий на 1,9 трлн — с 2024 года они будут приниматься только через систему «Электронный бюджет», что сделает невозможным возникновение неожиданных обязательств федеральной казны. Требования будут распространены и на регионы и муниципалитеты, но здесь прозрачность наступит с 2025 года. Минэкономики же опубликовало проект постановления правительства о запуске второй очереди ГИС «Капвложения» — она должна будет вести учет реализации инвестпроектов и предоставления бизнесу льгот в рамках системы защиты и поощрения капиталовложений и также обеспечивать учет и прозрачность господдержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дефицитный бюджет вынуждает возглавляемые Антоном Силуановым и Максимом Решетниковым Минфин и Минэкономики наводить строгий учет в раздаче государством льгот

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дефицитный бюджет вынуждает возглавляемые Антоном Силуановым и Максимом Решетниковым Минфин и Минэкономики наводить строгий учет в раздаче государством льгот

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Зависимость экономики от госстимулирования в условиях ее структурной адаптации активизировала работу Белого дома по реформированию расходной части бюджетных финансов: вслед за переходом к единой модели конкурентного распределения всех бюджетных субсидий и грантов в форме субсидий (см. “Ъ” от 24 мая) Минфин стандартизует и требования к документам, которыми такие льготы оформляются, а Минэкономики расширяет электронный учет инвестпроектов в рамках системы защиты и поощрения капвложений. Все эти меры должны обеспечить прозрачность, предсказуемость и эффективность господдержки в условиях дефицитного бюджета. Если объем только федеральных субсидий оценивается Минфином в 1,9 трлн руб. в 2023 году, то «информация об объеме таких субсидий, предоставляемых из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, будет доступна… с 1 января 2025 года и начала проведения ими отбора получателей», сообщали “Ъ” в ведомстве.

Опубликованный вчера Минфином проект постановления вводит общие требования к федеральным, региональным и муниципальным нормативным актам о субсидировании, отменяя действующее постановление правительства №1492 от 18 сентября 2020 года, предоставляющее главным распорядителям бюджетных средств большую свободу при раздаче льгот. Минфин детализирует применение единых принципов конкурентного распределения господдержки при принятии решений о субсидировании, контроле и оценке его эффективности, порядок возврата средств при недостижении целей субсидирования и требует сквозного отражения данных об использовании госсредств в ГИС «Электронный бюджет» и на портале бюджетной системы с 1 января 2024 года. При этом единственная свобода в сравнении с федеральными распорядителями госсредств, оставленная регионам,— это выбор, проверять собственные решения о предоставлении льгот на соответствие общим правилам или сразу принять общее решение о подготовке региональных и муниципальных актов по федеральному образцу.

В той же логике проект постановления Минэкономики описывает запуск с 2026 года (опытная эксплуатация — с 2025-го) второй очереди ГИС «Капиталовложения», необходимой для работы соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) — механизма повышения инвестактивности бизнеса за счет стабилизации условий реализации инвестпроектов и компенсации инвесторам части затрат. Предполагалось, что инвесторы смогут получить субсидии и налоговые вычеты через ГИС «Капиталовложения», но в итоге эту функцию возьмут на себя «Электронный бюджет» по субсидиям и ФНС — по вычетам.

Первая очередь ГИС «Капиталовложения» была запущена в июне 2022 года с минимальным функционалом — возможностью заключать СЗПК в электронном виде. Вторая — обеспечит мониторинг исполнения условий СЗПК (при их невыполнении государство вправе расторгнуть соглашение, а инвестор потеряет льготы). В Минэкономики сообщают, что в ГИС будет формироваться реестр всех соглашений, включая данные о связанных договорах. Также туда будут подгружаться данные внешних информсистем (это ФНС, ФТС, Минстрой, «Электронный бюджет» и система «Промышленность»). Это обеспечит государство данными об инвесторах, состоянии и результатах реализации проектов, о предоставлении мер поддержки. В результате ГИС из технической платформы превратится в систему контроля и также позволит оценивать эффективность госрасходов.

Олег Сапожков, Диана Галиева