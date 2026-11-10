В Абу-Даби раздвинули стол
Как прошел первый день трехсторонних переговоров по Украине
В Абу-Даби завершился первый день переговоров России, Украины и США. Консультации продолжались около четырех часов, с учетом 40-минутного перерыва. В Кремле воздержались от прогнозов и не раскрыли детали консультаций.
Российская делегация во главе с Владимиром Мединским будет принимать решения в зависимости от хода переговоров, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На остальные вопросы журналистов он отвечать отказался:
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Перед началом переговоров глава МИДа Сергей Лавров анонсировал, что участники консультаций затронут тему коллективной безопасности в Евразии. Однако Россия не согласится на требование ЕС о немедленном прекращении огня, добавил министр. На встрече присутствовал и главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Представители ЕС напрямую в консультациях не участвовали. При этом они провели предварительную встречу с американскими и украинскими делегатами, рассказал Лавров:
«Что касается участия европейцев, ну, полетели они в Абу-Даби, пусть там в гостинице посидят. Американцы сказали, что до переговоров с нашей делегацией они проведут встречи с украинцами, с европейцами, видимо, чтобы зарядиться их бодростью и духом, нацеленностью на устойчивый мир. Я не думаю, что это перспективная форма работы, но мы не можем, мы не хотим препятствовать американцам общаться с теми, с кем они считают нужным, ссылаясь на то, что это будет помогать переговорам».
Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер хотят использовать двухдневные переговоры в Абу-Даби, чтобы «кристаллизовать» решения, которые предстоит принять президентам России и Украины. По крайней мере, об этом сообщают источники Axios. При этом глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что получил мандат от Зеленского на обсуждение всех тем, которые связаны с завершением конфликта.
По информации источников Politico, первый день консультаций в Арабских Эмиратах посвящен возможному пересмотру архитектуры безопасности в Европе. Также на повестке — гарантии защиты для Киева.
Последний раз переговоры в трехстороннем формате проходили в феврале.
Спустя 9 месяцев составы российской и украинской делегаций заметно расширились. В частности, в Абу-Даби прилетели представители ФСБ и МИДа.
И это позитивный сигнал, так считает политолог, глава компании Дубравский Консалтинг Павел Дубравский:
«Большая команда прилетела и со стороны России, и более того, со стороны Украины. Там и глава офиса президента, и его первый зам, и заместитель начальника Главного управления разведки. То есть в этом плане мы видим, что это наиболее технически, военно и политически подготовленная делегация с точки зрения обсуждения максимально широкого круга вопросов.
Мне кажется, что было два момента, когда можно было разрешить этот конфликт: в феврале-марте 2026-го, до кампании Трампа в Иране и вот сейчас. Так, украинцы заявили, что получили мандат от Зеленского обсуждать все, что связано с прекращением противостояния. И это заявление подчеркивает готовность Киева обсуждать весь спектр вопросов, которые до этого принципиально обходились, то есть вопрос территорий. Мне кажется, это очень хороший знак, говорящий и об эффективности всех делегаций, которые там присутствуют.
При этом Европа, может, за столом-то не присутствует в полном составе, но у украинской стороны есть возможность моментально проконсультироваться с партнерами и обсудить свою позицию — это хороший знак. Много сейчас говорится, в том числе российскими дипломатами, про архитектуру европейской безопасности. Наверное, речь о том, что если гарантии предоставляются Украине, то они должны предоставляться и России. Это вопрос безопасности всего европейского сообщества, чтобы страны вместе с собой коммуницировали по военным, территориальным вопросам и моментам, связанным с национальной безопасности».
На фоне переговоров Зеленский заявил, что американцы предлагали ему сделку по формуле «уступка территорий в обмен на мир и альтернативные гарантии безопасности». Но президент Украины ответил отказом. Он настаивает исключительно на членстве страны в НАТО.
Накануне Вашингтон запросил позицию Москвы по гарантиям безопасности Киеву, аналогичным пятой статье устава Североатлантического альянса, утверждают источники FT. Впрочем, этот вопрос скорее всего так и останется открытым, полагает гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев:
«Состав сбалансирован и закономерен с учетом той проблематики, которая обсуждается: военный и силовой блок, дипломаты — никаких сюрпризов. Повестка выходит за пределы украинского вопроса.
То, что затрагиваются вопросы безопасности в Европе — это шаг вперед, я думаю. Тем более что именно с этих вопросов, по большому счету, все и начиналось.
Мы помним, что в 2021 году в декабре Россия обратилась с предложением к США о заключении новых договоров о гарантиях безопасности. Там был пункт важнейший о невступлении новых стран постсоветского пространства в НАТО. Если это сейчас будет серьезно обсуждаться, то это, конечно, будет прогрессивно.
Мне кажется, что сами западные союзники не очень горят желанием жестко увязывать с Украиной вопросы таких вот железобетонных гарантий, потому что ситуация, очевидно, даже в случае мирного урегулирования останется хрупкой. Вопрос о степени гарантий безопасности Украины тоже пока остается открытым. Пройдет очередной раунд, возможно, будут какие-то подвижки в позициях».
Переговоры в Абу-Даби должны продолжиться в среду. По данным СМИ, участники намерены обсудить территориальные уступки. В этом вопросе Россия подает сигналы гибкости. По крайней мере, так говорят собеседники Axios.
Источники Economist сообщили, что одна из идей Вашингтона по мирному урегулированию — изменение административных границ Донбасса. Это якобы нужно, чтобы Москва могла заявить о полном контроле над регионом.
По итогам консультаций в Эмиратах в Россию планируют прилететь американские спецпредставители Уиткофф и Кушнер. Как узнало Reuters, они могут встретиться с Владимиром Путиным. Впрочем, стороны визит пока не подтверждали. Его возможные даты также неизвестны.