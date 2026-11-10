В Абу-Даби раздвинули стол

Мне кажется, что было два момента, когда можно было разрешить этот конфликт: в феврале-марте 2026-го, до кампании Трампа в Иране и вот сейчас. Так, украинцы заявили, что получили мандат от Зеленского обсуждать все, что связано с прекращением противостояния. И это заявление подчеркивает готовность Киева обсуждать весь спектр вопросов, которые до этого принципиально обходились, то есть вопрос территорий. Мне кажется, это очень хороший знак, говорящий и об эффективности всех делегаций, которые там присутствуют.