Самокатам снижают темпы

Новость о решении властей Парижа ввести запрет на аренду электросамокатов с 1 сентября после референдума привела к новой волне обсуждения этого вопроса и в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вице-спикер Госдумы, кандидат в мэры Москвы на выборах в этом сентябре Владислав Даванков сообщил о внесении в парламент законопроекта о праве местных властей запрещать электросамокаты или ограничивать их скорость с согласия жителей. Пообещал разобраться с проблемой массовых аварий с участием электросамокатов спикер Госдумы Вячеслав Володин, сославшись как раз на международный опыт в том числе Парижа (см. стр. 5). Вернуться к теме в новом парламентском сезоне планирует и глава законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. А мэр Сочи Алексей Копайгородский на днях анонсировал ограничение проката и движения самокатов в 23 зонах в границах исторического центра Сочи.

Сервисам кикшеринга не впервой сталкиваться с угрозой ограничений, но, вероятно, сейчас рынок дошел до той стадии, когда обосновать несвоевременность мер будет сложнее.

Обычно при возникновении риска дополнительного вмешательства государства в ту или иную отрасль ее участники или лоббисты указывают на риски для «быстрорастущего, формирующегося рынка». Но, кикшеринг, похоже, уже прошел этот этап.

Как следует из отчетности основного сервиса аренды электросамокатов Whoosh, темпы роста числа поездок сокращаются. Если в 2022 году показатель увеличился более чем на 107% год к году, до 54 млн поездок, то за первые восемь месяцев 2023 года — на 94% год к году, до 71,5 млн поездок. А темпы роста числа пользователей сократились со 100% в 2022 году до 45,8% в 2023 году. У «Яндекса» во втором квартале 2023 года общее число поездок на такси, самокатах и каршеринге выросло лишь на 18% год к году (во втором квартале 2022 года показатель увеличивался на 28% год к году).

О потребности сервисов аренды электросамокатов в дополнительных клиентах можно судить и по активизации рассылки push-уведомлений с соответствующим предложением, на которую стали обращать внимание не пользующиеся такой услугой мои коллеги. Исследователи уже отмечают признаки консолидации отрасли. По данным сервиса «API Контур», в 2021–2023 годах прежде возраставшее число сдающих в аренду самокаты компаний сократилось с 52 до 37.

Вероятно, вскоре мы увидим смену риторики в общении сервисов аренды электросамокатов с регуляторами, которые могут сфокусироваться на предложениях саморегулирования. Пример также сталкивающихся с массой претензий в своей работе маркетплейсов показывает, что такая тактика может быть вполне действенной.