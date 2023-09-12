Штраф за обгон пешехода

Юридический статус владельцев электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) будет мало отличаться от статуса автовладельцев, следует из проекта «дорожной карты» Минтранса. Граждан обяжут регистрировать свои СИМ в федеральном реестре, останавливаться по требованию ГИБДД, проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения и соблюдать жесткий регламент в случае ДТП. Помимо прочего, вводится мало пока понятная система «идентификации владельцев или водителей СИМ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Минтранс, сообщили вчера в ведомстве, направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти «дорожную карту» с мероприятиями, направленными «на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития СИМ». Отдельные предложения, вошедшие в проект, министерство анонсировало еще в конце июля (см. “Ъ” от 20 июля). “Ъ” удалось ознакомиться с текстом плана, рассчитанного на 2023–2026 годы.

Поправками к КоАП чиновники предлагают установить повышенные штрафы для нарушающих правила владельцев СИМ. Сегодня санкции в ст. 12.29 и 12.30 кодекса предполагают максимальный штраф для нарушителей в размере 1,5 тыс. руб. Минтранс и ряд экспертов уверены, что этого недостаточно.

1 марта, напомним, в силу вступили регулирующие права и обязанности пользователей СИМ поправки к ПДД: им запретили, в частности, развивать скорость выше 25 км/ч, выезжать на автомагистрали. Тогда же в правила введено и само понятие «средство индивидуальной мобильности». В Минтрансе считают, что теперь нужно дополнить ПДД термином «лицо, использующее для передвижения СИМ», понятиями «опережение пешехода» и «обгон пешехода» (за рулем СИМ), а также условиями, при которых эти маневры можно выполнять. В рамках правил регламентируют обязанности владельцев СИМ, попавших в ДТП, установят прямой запрет на управление СИМ в нетрезвом состоянии, а также обязанность проходить освидетельствование на состояние опьянения и выполнять требования ГИБДД об остановке.

Все ДТП со средствами индивидуальной мобильности будут попадать в отчетность Росстата. Сейчас они в официальной статистике отдельно не учитываются, ГИБДД занимается подсчетом самостоятельно. Минздрав совместно с МВД и Минтрансом определит характерные травмы, получаемые при авариях с электросамокатами, разработает схемы лечения и реабилитации пострадавших. На Минпросвещения возложат обязанность ввести обучение базовым правилам пользования электросамокатами в школьную программу.

Поправками к законам «Об организации дорожного движения» и «О безопасности дорожного движения» физлиц и юрлиц обяжут вносить «сведения о СИМ» в специальный федеральный реестр. Система будет напоминать постановку транспортного средства на учет в ГИБДД: внесение электросамоката в реестр (или изменение записи) станет госуслугой (для процедуры напишут отдельный регламент). Это нужно для контроля за электросамокатами, принадлежащими физлицам, следует из разъяснений Минтранса: сегодня они нигде не регистрируются, в отличие от кикшеринговых. Планируется также разработать проект «нормативного акта», в котором закрепят правила «идентификации лиц, использующих для передвижения СИМ либо владельцев СИМ». Однако о чем конкретно идет речь, пока неясно.

Поправками к строительным СНИПам и сводам правил Минтранс хочет закрепить требования к инфраструктуре для катания, а также «параметры определения оптимального количества» парковок. Регионы, в соответствии с проектом карты, разработают планы по «созданию и интеграции инфраструктуры для СИМ в городские транспортные системы» с учетом перспективного разделения потоков пешеходов и электросамокатчиков. Для регионов также разработают «типовые правила деятельности коммерческих операторов микромобильности», чтобы использовать «единый подход» при работе госорганов с операторами кикшеринга.

В Минтрансе вчера напомнили, что зарубежная практика регулирования СИМ разная. С 1 сентября, к примеру, в Париже запрещены кикшеринговые электросамокаты, при этом сохранена возможность движения на частных. В Великобритании, наоборот, запрещено движение частных электросамокатов, но разрешено использование арендных.

Дискуссии об ужесточении правил и контроля за СИМ, напомним, ведутся не первый месяц на фоне взрывного роста парка устройств и увеличения аварийности с их участием (по данным МВД, за шесть месяцев произошло более 1 тыс. аварий с участием СИМ, что на 181% больше, чем годом ранее). Различные предложения то и дело вносят депутаты Госдумы, общественные деятели, представители кикшеринговых контор и силовики. Отдельной проблемой является хаотичное движение курьеров служб доставки еды, использующих электровелосипеды (часто самодельные) — их юридический статус до конца не определен.

Иван Буранов