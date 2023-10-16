Путин обсудил с главами ближневосточных стран гуманитарный кризис в секторе Газа

Президент Владимир Путин сегодня, 16 октября, провел телефонные разговоры по поводу палестино-израильского конфликта с главами ближневосточных государств. По итогам разговоров с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси все политики заявили о необходимости прекращения гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, в ходе разговоров Владимир Путин «подчеркнул неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан», а также заявил о готовности России оказать гуманитарную помощь.

«В беседе с президентом Египта также затронуты вопросы оказания содействия с египетской стороны в деле эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сегодня, 16 октября, стало известно, что Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции по гуманитарным вопросам на фоне кризиса в секторе Газа. Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова оказывать гуманитарную помощь пострадавшим в ходе военных действий, а также сотрудничать со всеми «конструктивно настроенными» партнерами.

Сегодня посол Израиля в России Бен Цви заявил, что израильская сторона возобновила подачу воды в южную часть сектора Газа. Накануне о возобновлении воды сообщал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о полной блокаде сектора Газа 9 октября, за день до этого он объявил о прекращении подачи электричества. В настоящее время Израиль не поставляет в сектор Газа продукты питания, медикаменты и топливо.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на сегодняшнем совещании доложил Владимиру Путину, что правительство принимает максимальные усилия для выезда россиян из зоны конфликта. 10 октября стало известно, что сотни россиян подали в российское посольство в Израиле обращения с просьбой об эвакуации с территории Израиля, около 280 россиян просили эвакуировать их из сектора Газа. Вечером того же дня посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что эвакуация россиян из зоны конфликта «преждевременна», а в российские города осуществляется 15 прямых рейсов из Тель-Авива. Он отметил, что «билеты недешевые», но подорожали они не из-за обострения конфликта, а «по другим причинам, нам известным».

Подробнее о конфликте — в публикации «Ъ» «Палестинцев послали на юг».