МИД: РФ прилагает усилия для выезда россиян из Израиля, Палестины, сектора Газа

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным рассказал о ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. По его словам, правительство принимает максимальные усилия для выезда россиян из зоны конфликта. Владимир Путин отметил, что в зоне военных действий находится много россиян, «причем как с одной, так и с другой стороны».

«Соответствующая работа проводится по линии посольств и нашего представительства в Палестинской национальной автономии, по линии консульских служб – департамент Ситуационно-кризисный центр находится во взаимодействии со всеми ведомствами»,— сказал Сергей Рябков.

При этом он отметил, что ситуация в зоне конфликта «имеет тенденцию к обострению». По его словам, действия израильской армии «носят неизбирательный характер», угроза наземной операции на территории сектора Газа сохраняется. «Территория этого анклава и жители, находящиеся там, фактически оказались в состоянии гуманитарной катастрофы. Не оказываются ни медицинская помощь, ни другие первоочередные нужды не обеспечиваются. Это всё вызывает большую тревогу в мире»,— заключил он.

10 октября посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Первого канала заявил, что сотни российских граждан подали в посольство заявки с просьбой об эвакуации с территории Израиля. В этот же день пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова рассказала ТАСС, что желание покинуть сектор Газа изъявили около 280 российских граждан.

Вечером 10 октября Анатолий Викторов в эфире «Соловьев Live» заявил, что считает разговоры об эвакуации россиян «преждевременной». «Можно иметь в голове и предусматривать организацию выездных рейсов, если этого потребует ситуация. Пока на сегодняшний день осуществляется около 15 прямых рейсов из международного аэропорта Тель-Авива в разные российские города»,— сказал он, отметив, что «билеты недешевые», но подорожали они не из-за обострения конфликта, а «по другим причинам, нам известным».

Подробнее о конфликте — в публикации «Ъ» «Палестинцев послали на юг».