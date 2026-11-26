«Ъ» узнал о консультациях Грефа и Токаева по вопросам искусственного интеллекта
Греф приезжает в Астану для обсуждения с Токаевым темы ИИ
Председатель правления «Сбера» Герман Греф периодически посещает Астану, чтобы встретиться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и обсудить вопросы искусственного интеллекта. Об этом узнал специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.
Накануне казахстанский президент прибыл в Москву с двухдневным визитом. Он провел рабочую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, а сегодня вместе с ним посетит конференцию «Сбера» AI Journey. Президент России называл господина Токаева главным гостем мероприятия.
В апреле Герман Греф и Касым-Жомарт Токаев публично встречались в Астане. Согласно пресс-релизу офиса президента Казахстана, они обсуждали развитие банковской отрасли, а также перспективы внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта в финансовые процессы.