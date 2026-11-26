Накануне казахстанский президент прибыл в Москву с двухдневным визитом. Он провел рабочую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, а сегодня вместе с ним посетит конференцию «Сбера» AI Journey. Президент России называл господина Токаева главным гостем мероприятия.