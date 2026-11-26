В Невинномысске при атаке БПЛА повреждены энергообъекты
Невинномысск в Ставропольском крае ночью подвергся атаке БПЛА. Обломки сбитых беспилотников упали в районе производственных и энергетических объектов, есть повреждения, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Пострадали два человека.
По словам губернатора, также получили повреждения здание школы и филиал университета. Занятия в школах города решено перевести на дистанционный режим. Угрозы для жизни пострадавших нет, уточнил господин Владимиров.
За ночь на всей территории Ставропольского края объявляли угрозу атаки БПЛА. Губернатор сообщал, что сбили несколько дронов, их число не уточняется.