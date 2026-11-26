В Башкирии после атаки БПЛА начался пожар в промышленной зоне
ВСУ атаковали беспилотниками Туймазинский район Башкирии. Обломки БПЛА упали на территории промышленной зоны. Там начался пожар. Об этом сообщил глава района Булат Мусин в соцсети «ВКонтакте».
По словам господина Мусина, на месте ЧП работают профильные службы. При атаке обошлось без жертв и пострадавших, заверил он.
Сегодня около пяти утра в Башкирии объявили режим беспилотной опасности. Аэропорт Уфы приостановил работу. По состоянию на 7:46 мск авиагавань вновь принимает и выпускает самолеты.