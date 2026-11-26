Армия США развернула первую батарею гиперзвуковых комплексов LRHW
Армия США завершила развертывание первой батареи гиперзвуковых комплексов LRHW, известных также как Dark Eagle. Об этом в интервью Breaking Defense сообщил генерал-лейтенант Фрэнк Лозано, отвечающий за закупки вооружений для огневого поражения.
«Это вооружение, которое можно развернуть и применить в любой точке мира»,— сказал генерал. По его словам, комплекс готов к использованию. Местонахождение батареи он раскрывать не стал. В ее состав входят четыре пусковые установки по две ракеты каждая.
Первую батарею рассчитывали развернуть еще в 2023 году. Однако испытания выявили неполадки, в том числе в пусковой установке. Не удалось выполнить план и к сентябрю 2025 года. Как отмечал Bloomberg, в октябре 2026 года работы еще не завершились.
Сейчас армия США готовит к развертыванию вторую и третью батареи. Господин Лозано уточнил, что производство третьей уже преодолело половину запланированного объема. Сроки их готовности генерал не назвал по соображениям безопасности операций.