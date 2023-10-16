Посол Израиля в России подтвердил подачу воды в южную часть сектора Газа

Посол Израиля в России Бен Цви подтвердил информацию о том, что израильская сторона возобновила подачу воды в южную часть сектора Газа. О возобновлении подачи воды сообщалось накануне, 15 октября. По словам господина Цви, утром 16 октября вода в южной части Газы точно была.

«В южную часть Газы мы возобновили подачу воды,— сказал Бен Цви ТАСС.— С утра точно это функционирует». Посол, отвечая на вопрос о том, надолго ли возобновлена подача, сказал: «Пока открылась, не знаю. Это вопросы уже технического уровня».

О возобновлении подачи воды в южную часть Газы 15 октября сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац тогда сказал, что решение было согласовано премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Джо Байденом. Подача воды была прекращена с 9 октября, с 8 октября — остановлена подача электричества.

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