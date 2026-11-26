Рютте: Россия никогда не нападала на страны НАТО
Россия в прошлом атаковала несколько государств, но никогда не нападала ни на одну страну НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте. По его словам, альянс «чрезвычайно силен».
«Давайте посмотрим правде в глаза... Россия никогда не нападала ни на одну страну НАТО. Но Россия нападала на Афганистан в 1979 году, на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году»,— сказал он в интервью американскому каналу Fox News.
Глава Минобороны Германии Борис Писториус предполагает, что война между НАТО и Россией может начаться в 2029 году. ФРГ уже начала подготовку сил спецназначения к возможному военному конфликту. Главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич считает, что войны можно избежать, но Москва остается угрозой для альянса. Российские чиновники неоднократно говорили, что не хотят военного столкновения.