Латвия предупредила Украину о последствиях запрета на транзит российского зерна
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс предупредил власти Украины, что ускоренное введение запрета на транзит российского зерна может лишить Ригу возможности помогать с экспортом украинской агропродукции, передает Delfi.
По словам господина Кулбергса, Латвии не нужно российское зерно. При этом правительство ищет возможности для украинского экспорта и продолжает обсуждать запрет транзита зерна из России.
Тогда же Андрис Кулбергс выступил против одностороннего закрытия Эстонией автомобильных пунктов пропуска на российской границе с 1 декабря. Премьер назвал этот шаг ошибочным и объяснил его предвыборной обстановкой в Эстонии.