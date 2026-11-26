На авиабазах предполагается оборудовать укрепленные капониры. Самолеты, временно стоящие на взлетно-посадочных полосах или рядом с ними, планируют закрывать антидроновыми сетями. Ночью всю авиацию должны будут убирать в ангары: именно в это время, отмечает газета, атака беспилотников наиболее вероятна.