The Times: ВВС Британии намерены укрыть самолеты в защищенных от БПЛА ангарах
Все самолеты Королевских ВВС Великобритании планируют разместить в ангарах с защитой от беспилотников. Авиацию также намерены максимально рассредоточить между базами страны. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники. По данным газеты, военные готовятся к возможному конфликту в Европе к 2030 году.
На авиабазах предполагается оборудовать укрепленные капониры. Самолеты, временно стоящие на взлетно-посадочных полосах или рядом с ними, планируют закрывать антидроновыми сетями. Ночью всю авиацию должны будут убирать в ангары: именно в это время, отмечает газета, атака беспилотников наиболее вероятна.
Главный маршал авиации Харв Смит рассказал, что последние месяцы ВВС уже отрабатывали рассредоточение, чтобы не допустить потери множества самолетов от одного удара. Он описал сценарий, при котором «в тылу не остается безопасных мест: вы ведете боевые действия, находясь в Великобритании, но при этом вынуждены постоянно перемещаться».