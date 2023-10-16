Путин обсудил с членами Совбеза СВО и войну в Израиле

Президент Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, главой Росгвардии Виктором Золотовым и замглавы МИДа Сергеем Рябковым. Вместе с членами Совбеза президент обсудил специальную военную операцию и войну Израиля и палестинского «Хамаса».

«Мы два вопроса обсудим. Первое — это ситуация в зоне СВО, попрошу министра обороны коротко об этом сказать, вот прямо то, что сейчас происходит на сегодняшний день на данный момент времени. Второе — ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, ситуация в Газе»,— начал совещание президент (цитата по сайту Кремля).

Вначале выступил Сергей Шойгу. Министр доложил, что на всех направлениях на украинском фронте выстроена эшелонированная активная оборона. В целом, по словам министра, обстановка в зоне боевых действий «выглядит устойчиво, уверенно».

«На многих участках нам удается улучшить тактическое положение, нигде фактически не допущено какое-либо продвижение. У нас пройдена весенняя наступательная кампания, которую планировали украинские власти, летняя, теперь уже осенняя. И ни в одной этой кампании им успеха достичь не удалось»,— доложил Сергей Шойгу.

Следом члены Совбеза обсудили кризис на Ближнем Востоке. Владимир Путин подчеркнул, что в зоне палестино-израильского конфликта находится много россиян «как с одной, так и с другой стороны».

Сергей Рябков заявил, что Россия работает над вопросом выезда россиян из зоны боевых действий в Израиле. Он предупредил, что война Израиля и «Хамаса» имеет тенденцию к обострению, а операция ЦАХАЛа в Газе носит неизбирательный характер. «Угроза наземной операции Израиля в секторе Газа сохраняется»,— подчеркнул господин Рябков. Он также сообщил, что Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции о гуманитарных вопросах в конфликте Израиля и «Хамаса».

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