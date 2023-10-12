Жертвами взрыва беспилотника в Белгороде стали члены семьи преподавателя БГТУ

Погибшие в результате падения и взрыва беспилотника в Белгороде сегодня ночью оказались членами семьи преподавателя белгородского вуза. Мужчина, женщина и маленький ребенок, ставшие жертвами трагедии,— мать, отец и четырехлетняя дочь заместителя завкафедрой подготовительного факультета для иностранных граждан Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова (БГТУ) Олеси Акифи. Об этом сообщили в вузе. Сама госпожа Акифи и ее супруг были ранены и находятся в реанимации.

«Сегодня ночью произошла трагедия, которая затронула семью сотрудницы нашего университета, Олеси Игоревны Акифи, кандидата филологических наук, заместителя завкафедрой подготовительного факультета для иностранных граждан. В результате падения беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Белгороде погибли четырехлетняя дочь и родители Олеси Игоревны. Она сама и ее муж находятся в реанимации. Врачи борются за их жизни»,— сказали в вузе, добавив, что университет следит за состоянием здоровья пострадавших и готов оказать всемерную помощь.

Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в течение ночи сообщал о последствиях атаки со стороны Украины на окраину Белгорода. По его словам, предварительно в результате падения и взрыва беспилотного летательного аппарата фактически уничтожены два жилых дома и повреждены еще несколько зданий (не меньше двух) и автомобилей (не менее трех).

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Мария Старикова