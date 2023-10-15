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Пострадавшей при обстреле Белгорода супруге журналиста Sputnik перелили кровь

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о состоянии здоровья Олеси Акифи, чья семья пострадала при падения и взрыва дрона ВСУ в ночь с 11 на 12 октября на окраине облцентра. Тогда три человека погибли - родители и ребенок госпожи Акифи. Она сама и ее муж - журналист Sputnik Хайбар Акифи - получили серьезные ранения и теперь находятся в больницах Белгорода.

«У Олеси Игоревны очень сложный перелом костей голени, переломы двух костей таза и остистого отростка поясничного позвонка. После оперативного лечения врачи отмечают положительную динамику, хотя состояние все еще оценивается как стабильно тяжелое»,— написал в Telegram-канале господин Гладков.

По его словам, еще в пятницу женщине сделали переливание крови, которое она перенесла хорошо. «Сейчас нужно быть готовым к тому, что восстановление займет длительный период – не менее полугода – необходимо фактически заново научиться ходить. Поэтому врачи планируют уже через несколько дней перевести женщину из реанимации в отделение, чтобы как можно быстрее начать первичную реабилитацию и тем самым максимально сократить реабилитационный период»,— отметил губернатор.

Олеся Акифи — преподавателя белгородского технологического университета. Как рассказывал после атаки ВСУ губернатор, в результате падения и взрыва БПЛА фактически были уничтожены два жилых дома и повреждены еще не менее двух зданий и не меньше трех автомобилей. После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской области обстреливаются почти ежедневно.

Владимир Зоркий

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