После ночного взрыва дрона в Белгороде в реанимации оказался журналист Sputnik

После падения и взрыва дрона ВСУ в районе Белгорода сегодня ночью ранения получил журналист Sputnik 29-летний Хайбар Акифи. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Хайбар Акифи — муж преподавателя белгородского технологического университета Олеси Акифи, она также находится в больнице. Их дочь Амина и родители Олеси, которых семья приехала навестить, погибли.

«В результате удара украинского дрона тяжело ранен и находится в реанимации наш сотрудник, 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, и его русская жена Олеся. Произошла огромная трагедия: она потеряла родителей, и семья потеряла ребенка — погибла их четырехлетняя дочка Амина»,— цитирует господина Киселева «РИА Новости».

Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в течение ночи сообщал о последствиях атаки со стороны Украины на окраину Белгорода. По словам главы региона, предварительно в результате падения и взрыва БПЛА фактически уничтожены два жилых дома и повреждены еще несколько зданий (не менее двух) и автомобилей (не менее трех).

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской области обстреливаются почти ежедневно. В результате обстрелов были ранены и погибли десятки мирных жителей, тысячи домов получили повреждения или оказались полностью разрушенными. Средства, направляемые на восстановление жилья, инфраструктуры и помощь пострадавшим, исчисляются миллиардами рублей. На территорию региона несколько раз заходили ДРГ.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

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