Иран жмет на Газу

Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан, совершивший турне по Ближнему Востоку для консолидации поддержки группировки «Хамас», дал понять, что в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газа Тегеран вмешается в конфликт. Впрочем, это заявление было передано со ссылкой на источники, а затем фактически дезавуировано в постпредстве Ирана в ООН. Там сказали, что Тегеран вмешается в конфликт только в том случае, если Израиль атакует иранскую территорию, «его интересы или граждан». США, со своей стороны, провели с Тегераном контакты, предостерегая его от участия в конфликте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Ирана Амир-Абдоллахиан

Фото: Hadi Mizban / AP Министр иностранных дел Ирана Амир-Абдоллахиан

Фото: Hadi Mizban / AP

После нападения на Израиль боевиков «Хамаса», ответом на которое стали удары израильтян по сектору Газа, роль главного заступника палестинцев взял на себя Иран. В конце прошлой недели глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир-Абдоллахиан совершил большое региональное турне, в программу которого были включены визиты в Ирак, Ливан, Сирию и Катар.

Именно эти страны арабского мира в Тегеране считают своей группой поддержки в борьбе против Израиля, готовящегося к проведению сухопутной операции. Неудивительно, что после встреч иранского министра с руководством этих стран, лидерами палестинских группировок «Хамас» и «Хезболла», а также с сотрудниками ООН появились утечки в СМИ и официальные заявления о возможном вмешательстве в конфликт Ирана.

Главную сенсацию со ссылкой на свои источники сообщил портал Axios. По его информации, встречаясь в Бейруте со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом, глава МИД Ирана передал через ооновского дипломата послание руководству Израиля, призвав еще раз задуматься о последствиях сухопутной операции в Газе, которую, как считают в Тегеране, еще не поздно отменить.

Иран заявляет, что не хочет эскалации, однако у него есть свои красные линии и он будет вынужден вмешаться, если израильская операция в секторе Газа перейдет в наземное наступление.

По информации Axios, Тор Веннесланд позвонил руководителю Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, а также другим должностным лицам государства и передал им предупреждение иранской стороны.

На слова господина Веннесланда резко отреагировал постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, объявивший о том, что после встречи координатора ООН с иранским министром он разрывает с ооновским коллегой все отношения. «Не забудьте смыть с рук кровь израильских детей после этого рукопожатия»,— обратился Гилад Эрдан в соцсети X к Тору Веннесланду. «Правила изменились! Мы не продолжим признавать легитимность, которую ООН придает нацистскому режиму Ирана, который открыто призывает к уничтожению Израиля. Я официально объявляю о разрыве своих связей с Веннесландом до тех пор, пока он публично не осудит иранский режим»,— заявил Гилад Эрдан, дав понять, что Израиль вправе действовать без оглядки не только на Иран, но и на ООН.

Тем временем поездка главы МИД Ирана привела к укреплению упомянутой «оси зла», учитывая, что вначале он провел встречу с лидером «Хезболлы» шейхом Хасаном Насраллой в Бейруте, а затем уже в Дохе встретился с лидером политического бюро «Хамаса» Исмаилом Ханией.

В аэропорту Бейрута в церемонии встречи иранского министра приняли участие представитель движения «Хамас» в Ливане Ахмед Абдель Хади, депутаты парламента от партии «Хезболла» и движения «Амаль», а также члены руководства радикальной группировки «Исламский джихад». «Палестинцы, проживающие в лагерях беженцев в Ливане, благодарны Ирану за его неизменную поддержку и проявленную солидарность в период ожесточенной военной конфронтации с израильской армией»,— заявил на встрече представитель «Хамаса».

Находясь в Бейруте, Хосейн Амир-Абдоллахиан заявил, что считает возможным открытие новых, дополнительных фронтов борьбы против Израиля, но не стал уточнять, чем они будут отличаться от нынешних действий «Хамаса» и «Хезболлы». «В свете продолжающейся агрессии и военных преступлений, а также блокады Газы вероятность открытия других фронтов существует»,— подчеркнул иранский министр в комментарии телеканалу «Аль-Маядин», призвав исламские страны «не мириться с преступлениями, которые творит Израиль».

Досталось от иранского министра и Вашингтону. «Отправляя различные послания в разные части региона, американская сторона требует сдержанности и предотвращения расширения масштабов войны, однако смешно, что, рекомендуя сдержанность, США оставляют развязанными руки преступному режиму Нетаньяху для убийства палестинских женщин и детей в Газе. США не могут одной рукой отправлять оружие и бомбы, чтобы убивать палестинцев, а другой призывать все остальные стороны к сдержанности»,— прокомментировал американскую помощь Израилю глава МИД Ирана на пресс-конференции со своим ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом. «Соединенные Штаты хотят предоставить Израилю шанс уничтожить сектор Газа и всю Палестину»,— добавил иранский министр в ходе встречи в Бейруте с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати.

О выработке единой позиции Багдада и Тегерана относительно событий в Палестине шла речь и в ходе визита Хосейна Амир-Абдоллахиана в Ирак.

В Багдаде он встретился с советником по национальной безопасности Касемом аль-Араджи и премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

В целом поездка главы МИД Ирана показала: помимо своих прокси в лице «Хамаса» и «Хезболлы» Тегеран, пытающийся защитить Газу от наземной операции Израиля, вполне может рассчитывать на поддержку даже тех государств арабского мира, которые входят в список союзников США.

Со своей стороны, Вашингтон дал понять, что контролирует ситуацию. «У нас есть средства частной связи с Ираном, и мы недавно воспользовались этими средствами, чтобы разъяснить в частном порядке то, что мы сказали публично»,— заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Напомним, что США неоднократно предостерегали Тегеран от вмешательства в конфликт. И хотя в принципе в Вашингтоне не исключают такого вмешательства — как прямого, так и через подконтрольную Ирану «Хезболлу»,— по словам господина Салливана, пока нет никаких конкретных новых разведданных, свидетельствующих о том, что риск эскалации со стороны Ирана увеличился.

Тем временем, как сообщили агентству «РИА Новости» в постпредстве Ирана при ООН, вооруженные силы страны не будут вмешиваться в конфликт в случае начала наземной операции Израиля в Газе, если только израильтяне не атакуют территорию Ирана, «его интересы или граждан».

Сергей Строкань