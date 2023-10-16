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Коммерсантъ FM
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Путин: военная операция РФ — не начало войны, а попытка ее прекратить

Проведение Россией военной операции на Украине - это попытка прекратить войну, которая шла с 2014 года, утверждает президент РФ Владимир Путин. В интервью медиакорпорации Китая он заявил, что Россия за прошедшие годы сделала все, чтобы мирно урегулировать конфликт. По его словам, Москва и сейчас не возражает против того, чтобы «конфликт был завершен мирными средствами».

«В конце концов разразился кризис 2014 года, боевые действия. Все это привело к тому, что эта эскалация вышла на новый уровень. Так что начало специальной военной операции Россией — это не начало войны, это попытка ее прекратить»,— заверил господин Путин.

Он считает проводимое Украиной контрнаступление неудачным. «С 4 июня оно продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении»,— утверждает Владимир Путин.

Президент РФ назвал «вполне реалистичными» предложения Китая по мирному урегулированию и отметил, что могли бы быть положены в основу мирных договоренностей. Однако, по его словам, Украина «не желает вести какие-либо переговоры». Он также напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин.

«Если украинская сторона хочет этого, видимо, начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о готовности к этим переговорам. Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей»,— заверил господин Путин.

Переговоры между Россией и Украиной прекратились в мае 2022 года по инициативе Киева. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что Киев не доверяет Владимиру Путину, поэтому не согласится на переговоры с его участием. МИД России утверждает, что урегулирование на Украине возможно при прекращении ею боевых действий.

Лаура Кеффер

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