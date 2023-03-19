Подоляк заявил о противоречиях в мирном плане Китая

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал предложенный Китаем план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Он указал на отсутствие в плане деталей и подробностей в сочетании с противоречием его пунктов.

«В нем нет подробностей, нет взвешенной логики. Один из пунктов говорит о нерушимости суверенитета и территориальной целостности, а другой — о необходимости немедленного прекращения огня, что означает передачу занятых Россией территорий ей. Но это абсолютное противоречие»,— сказал Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Господин Подоляк утверждает, что китайский план скорее «удовлетворяет» интересы России, в то время как урегулирование конфликта возможно только при условии вывода российских войск с территории Украины.

Китай обнародовал свой план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, в годовщину специальной военной операции. План состоит из 12 пунктов. Среди условий — прекращение огня, возобновление переговоров, отмена односторонних санкций. О выводе российских войск в плане не говорится.

Президент США Джо Байден заявил, что план Китая выгоден только России. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о желании встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. МИД РФ положительно расценил китайский план, отметив, что Москва «разделяет соображения Пекина».

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Лусине Баласян