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Коммерсантъ FM
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МИД России: урегулирование на Украине возможно при прекращении боев

«Всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование» на Украине возможно только в случае, если она прекратит боевые действия, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала прошедшие в саудовской Джидде 5–6 августа консультации по ситуации на Украине.

По словам госпожи Захаровой, для достижения урегулирования страны Запада также должны прекратить поставки Украине оружия. Помимо этого, требуется подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы Украины, а также «признать новые территориальные реалии», настаивает российский МИД.

«Продвигая формулу Зеленского, киевский режим и Запад пытаются принизить высокое значение мирных предложений других стран и монополизировать само право на их выдвижение»,— считает Мария Захарова, слова которой приводятся в пресс-релизе МИДа.

Владимир Зеленский представил свой мирный план по урегулированию военного конфликта ноябре 2022 года. Он подразумевает возвращение Украине территорий в границах 1991 года, а также выплату репараций со стороны России. Кремль этот план раскритиковал.

На саммите Россия—Африка, прошедшем 27–28 июля в Санкт-Петербурге, президент Владимир Путин заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной. По его словам, весной 2022 года РФ отводила войска из-под Киева, чтобы создать условия для мирного договора.

О консультациях в Джидде — в материале «Ъ» «Лучше сидя, чем на коленях».

Лаура Кеффер

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